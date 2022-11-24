أضخم مجسم عالميا لـ”جريندايزر” يعرض في الرياض

أعلنت شركة مانجا للإنتاج التابعة لمؤسسة محمد بن سلمان “مسك” عن توقيع شراكة إستراتيجية مع شركة صلة الرائدة في قطاعات الترفيه والرياضة والثقافة والسياحة، وذلك لتفعيل التراخيص والتوزيع لأعمال مانجا للإنتاج وجاءت أولى ثمار هذه الشراكة بتدشين مجسم شخصية “جريندايزر” الأضخم على مستوى العالم.

وكان الحفل الافتتاحي لـ”مدينة الأنمي” ضمن فعاليات “موسم الرياض 2022″، حيث دشن المجسم بطول عشرين مترًا متوسطًا مناطق “بوليفارد وورلد” بحضور رواد من عالم الأنيميشن والمانجا، ونخبة من الإعلاميين على المستويين المحلي والعالمي.

أكد الرئيس التنفيذي لشركة مانجا للإنتاج الدكتور عصام بخاري: “أصبحت الرسوم المتحركة تلعب دورًا أساسيًا في صناعة الفعاليات وتفعيل المدن الترفيهية والمناطق السياحية التي تستهدف الجماهير المحلية والخارجية. وقد وثقت الشراكة الاستراتيجية مع شركة صلة رؤيتنا في مانجا للإنتاج بتدشين مجسم شخصية “جريندايزر”، كما فتحت أبواب فرص فريدة عالميًا ومحليًا للاستفادة من أفضل الشراكات والخبرات. وعلاوة على ذلك، فإن مشروع “جريندايزر” يعد نقلة نوعية في مجال الأعمال لشركة مانجا للإنتاج، لذا حرصنا على أن تخلق هذه الشراكة تجربة ترفيهية لا مثيل لها لكل محبي “جريندايزر”

وأضاف نائب الرئيس الأول لإدارة المنتزهات والمنتجعات في شركة صلة محي الدين ناظر: “نفخر بهذه الشراكة الإستراتيجية مع شركة مانجا للإنتاج والتي تعد من مصاف الشركات السعودية والعربية في قطاع المحتوى الإبداعي.

كما يسعدنا في هذا اليوم تدشين عن أضخم مجسم لـ “جريندايزر” الشخصية المشهورة عالميًا في مدينة الأنمي والتي تشهد بدورها إقبال كبير، فهذه الشراكة تؤكد حرصنا في شركة صلة على دعم وتركيز نوعية الشراكات والخبرات في السعودية بما يخدم التوجهات الوطنية خاصة في قطاع الترفيه”.

يذكر أن شركة صلة سبق لها تدشين قرية الأنمي في جدة ومعرض الأنمي في الرياض باستضافة تجارب ساحرة وممتعة لفئات عمرية متفاوتة تلتقي في أكبر فعاليات ومعارض الشرق الأوسط فضلًا المساهمة في رفع مستوى صناعة قطاع الترفيه في السعودية كافة، وابراز الوجهات الترفيهية داخليًا كعامل جذب للزوار من مختلف مناطق العالم.