أطباء الأسنان يواصلون انتخاب نقيبهم وأعضاء مجلس نقابتهم

محمد الكيالي

عمان – أدلى 870 طبيب أسنان، بأصواتهم في انتخابات نقابة أطباء الأسنان، لغاية الساعة الثانية ظهراً، وفق وفق رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة الدكتور هاشم حدادين.

وكان أطباء الأسنان توجهوا صباح اليوم الجمعة، إلى صناديق الاقتراع لانتخاب نقيب وأعضاء مجلس نقابة الدورة الـ33، والتي تستمر من 2019-2022.

ويحق لـ 3500 طبيب وطبيبة ممن سددوا اشتراكاتهم السنوية الانتخاب، فيما يبلغ عدد أعضاء الهيئة العامة أكثر من 10 آلاف.

ويتنافس في الانتخابات مرشحان لمركز النقيب و27 مرشحا لعضوية مجلس النقابة؛ المكون من 10 أعضاء، بمن فيهم مرشح مركز القدس التوافقي في القوائم المتنافسة، وهي القائمة النقابية للتغيير، برئاسة مرشحها لمركز النقيب الدكتور عازم القدومي، وقائمة التطوير برئاسة مرشحها لمركز النقيب الدكتور احمد القادري، وقائمة الائتلاف النقابي المستقل التي رشحت 5 مرشحين لعضوية مجلس النقابة.

وكانت الهيئة العامة للنقابة، شكلت لجنة للإشراف على انتخابات النقابة، واختارت الدكتور هاشم حدادين رئيسا لها، اذ ضمت 16 طبيبا أسنان موزعين على مراكز الاقتراع في مجمع النقابات المهنية بعمان وفروعه في إربد والكرك والعقبة.

ويتوقع بأن تكون انتخابات النقابة في دورتها الـ33، ملتهبة، بخاصة وأن التحضيرات انطلقت قبل بداية العام الحالي، اذ بدأت بتأكيد التزام الاتجاه الإسلامي في النقابة بالتحالف الذي شارك بتأسيسه منذ اليوم الأول “القائمة النقابية للتغيير”، ودعمه لنقيب أطباء الأسنان الأسبق القدومي (دورة واحدة) مرشحا لمنصب النقيب.

فيما تلا ترشح القدومي، بعد أسابيع قليلة، إعلان نقيب أطباء الأسنان الأسبق، الدكتور أحمد القادري، خوضه غمار المنافسة على انتخابات النقابة، بعد أن شكل التيار النقابي الموحد، وإعلانه إشعال المنافسة على موقع النقيب.

أحداث دراماتيكية، شهدتها الأشهر القليلة الماضية من عمر النقابة، كان أهمها أحاديث تناثرت هنا وهناك حول إمكانية تأجيل الانتخابات التي كان مزمعا عقدها في السابع عشر الشهر الماضي، والتي كان اعلن عنها مجلس النقابة قبل شهرين من ذلك التاريخ.

لكن أصواتا ارتفعت في أروقة النقابة، تطالب وزير الصحة سعد جابر، بتأجيل الانتخابات، بخاصة وأن تاريخ الـ17 من أيار (مايو) الماضي تزامن مع شهر رمضان، ما سيحول دون التحشيد للانتخابات.

وبعد تأكيد المجلس، تلقيه لعرائض تطالب بالتأجيل، ونفي نقيب أطباء الأسنان الحالي الدكتور إبراهيم الطراونة؛ تلقي المجلس اتصالات وعرائض، وجه المجلس كتابا لوزير الصحة بفحوى ما وصله من كتب وطلبات تأجيل، ما أثمر عن الموافقة على تأجيل العرس الانتخابي.

وفي الوقت الذي كانت النقابة تتلقى عرائض بالتأجيل، أصدر نحو 300 طبيب أسنان بيانا يطالب وزير الصحة بعدم تأجيل الانتخابات، على اعتبار أن شهر رمضان لا يعد ظرفا استثنائيا يستدعي التأجيل.

وكان وزير الصحة السابق الدكتور غازي الزبن، قرر تأجيل الانتخابات، فيما أعلنت النقابة عن ذلك على موقعها الالكتروني.

واستند الزبن في قرار التأجيل إلى المادة 37 من قانون النقابة التي تخول الوزير تأجيل الانتخابات في حال توافر ظروف استثنائية.

إلى ذلك؛ شهدت الأيام القليلة الماضية، تعالي أصوات في الهيئة العامة للنقابة، تنادي بضرورة السماح لأطباء الأسنان المتقاعدين الممارسين للمهنة، بالمشاركة في العملية الانتخابية.

ولا يحق لهذه الفئة من الهيئة العامة، والتي يبلغ عدد منتسبيها نحو 150 طبيبا وطبيبة أسنان، المشاركة في الانتخابات، اذ حظر قانون النقابة منذ الدورة الماضية (الثانية لنقيب أطباء الأسنان الحالي)، المشاركة في الانتخابات أو التصويت.

يذكر أن هذه النقطة، تعد جدلية بين “عامة أطباء الأسنان”، وكلا القائمتين الرئيسيتين المتنافستين تعتبران حرمان هذه الفئة من المشاركة في الانتخابات، أمرا مرفوضا ويجب معالجته.

كما علم المجلس قبل نحو أسبوعين، بوجود طعن لدى المحكمة الإدارية العليا بإجراءات انتخابات النقابة، قدمه أحد أعضاء الهيئة العامة.

وتبين أن مقدم الطعن، هو طبيب أسنان سبق وأن تقدم للنقابة بطلب للترشح بعد انتهاء مدة الترشيح القانونية.