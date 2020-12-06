“أطباء القلب التداخلية” تختتم مؤتمرها بمشاركة أكثر من 15 دولة

عمان- الغد- أوصى المؤتمر الإقليمي الاول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للتداخلات القلبية، الذي عقدته مجموعة اطباء القلب التداخلية الابداعية التابعة لنقابة الاطباء، بالتعاون مع جمعية اطباء القلب الاردنية، عبر تقنية الاتصال عن بعد باعتماد طرق علاج حديثة تم عرضها خلال فعاليات المؤتمر على مدى ثلاثة ايام.

وقال رئيس المجموعة، نائب رئيس المؤتمر الدكتور محمود زريق، ان المؤتمر عقد بمشاركة الف طبيب قلب من 15 دولة عربية واجنبية (فلسطين، مصر، تونس، قطر، السعودية، الامارات، البحرين، لبنان، الكويت، امريكا، فرنسا، كندا، ايطاليا، تركيا، اليونان، بريطانيا) بالاضافة الى الاردن.

واضاف ان المؤتمر ناقش 60 حالة مرضية وبحوثا حول مستجدات علاج امراض القلب، يناقشها اكثر من مئة طبيب، من نخبة اطباء القلب العرب والاجانب والاردنيين قدموا العدد الاكبر من تلك الاوراق، والتي تعكس المستوى المتقدم لطب وجراحة القلب في المملكة.

واشار زريق ان اهمية المؤتمر تاتي من كون امراض القلب والشرايين تعد السبب الاول للوفاة في المملكة والعالم، وان الدراسات التي سيتم عرضها ستركز على الوقاية والعلاج واخر ماتوصلت اليه الابحاث بهذا الخصوص.

وبين زريق انه شارك في المؤتمر نخبة من اطباء القلب داخل المملكة، يمثلون وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية والقطاع الخاص ومستشفى الملك المؤسس والجامعة الاردنية.

وشكر الدكتور زريق، رئيس جمعيه اطباء القلب ورئيس المؤتمر د.عبدالفتاح ابو حويلة على دعم الجمعيه للمؤتمر.

وشكر اللجنه المنظمة، والتي ضمت كل من الدكتور هادي ابو هنطش رئيس اللجنة العلمية، و الدكتور نائل الشوبكي، والدكتور ابراهيم العبادي، والدكتور منذر السعافين.