أطباء من أجل القدس تطلق حملة “عطاؤكم بلسمٌ لجراحهم”

عمان- الغد– أطلقت لجنة اطباء من اجل القدس “حملة عطاؤكم بلسمٌ لجراحهم” والتي تهدف إلى جمع تبرعات لصالح القطاع الطبي الفلسطيني ومعالجة الجرحى.

وحضر حفل إطلاق الحملة أعضاء الهيئة الادارية للجنة مندوب نقيب الاطباء عضو مجلس النقابة الدكتور مظفر الجلامدة وعدد من الأطباء والداعمين للحملة.

وأكد د.الجلامدة دعم نقيب الاطباء الدكتور علي العبوس و مجلس النقابة لعمال اللجنة، واستعداده لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لتقديم الدعم للشعب الفلسطيني القابض على الجمر .

وقال “أن فلسطين في القلب و أن الدماء الاردنية الزكية التي سالت على ثرى القدس و كافة المدن الأردنية والفلسطينية تسطر أسمى معاني الحب و الوفاء لفلسطين و القدس”.

كما تحدث في الحفل و الدكتور طارق الخطيب عضو الهيئة الادارية المسؤول الاعلامي للجنة الحفل و الدكتورة حنان شحرور عضو الهيئة الادارية ومسؤولة اللجنة الاجتماعية، مشيرين أن اللجنة التي اسست منذ ٤ سنوات تهدف لدعم صمود القطاع الصحي الفلسطيني.

واشار المتحدثون أن اللجنة تتكفل بتعليم طلاب الطب المتفوقين و التي قست عليهم الظروف بسبب الاحتلال ، كما تدرب الكفاءات و تزود المراكز و المستشفيات الطبية بالأجهزة اللازمة .

وستقيم اللجنة حفل عشاء خيريا يوم السبت المقبل في قاعات جبري المركزي يرصد ريعه لأهداف الحملة، كما ستطلق الحملة يوم لجمع التبرعات على اذاعة حياة fm يوم الثلاثاء الموافق الأول من تشرين أول المقبل.