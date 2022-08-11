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أطباء من حملة البورد الأجنبي يعترضون على مسودة قانون المجلس الطبي

4:45 م2022-08-11
أطباء من حملة البورد الأجنبي يعترضون على مسودة قانون المجلس الطبي
أطباء من حملة البورد الأجنبي يعترضون على مسودة قانون المجلس الطبي

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احتشد عدد كبير من أطباء وزارة الصحة حملة البورد الأجنبي في نقابة الأطباء حيث حضر عدد كبير جدا كممثلين عنهم من مختلف مستشفيات وزارة الصحة و كافة محافظات المملكة وسط غضب واحتقان غير مسبوق جراء تداعيات مسودة تعديل قانون المجلس الطبي الأردني المعروض حاليا على مجلس النواب.

الأطباء صرحوا أنهم ماضون للنهاية و تصعيد في حال استثنائهم من تعديل القانون و مستقبلا سيتبعها تحشيد أكبر و وقفات احتجاجية أمام وزارة الصحة و المجلس الطبي، و سوف يتجمهرون أينما يكون وزير الصحة موجودا و في أي فعالية له حتى لو كانت ندوة أو مؤتمر  وأول مطالباتهم هي إقالة وزير الصحة من منصبه.

4:45 م2022-08-11
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