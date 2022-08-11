أطباء من حملة البورد الأجنبي يعترضون على مسودة قانون المجلس الطبي

احتشد عدد كبير من أطباء وزارة الصحة حملة البورد الأجنبي في نقابة الأطباء حيث حضر عدد كبير جدا كممثلين عنهم من مختلف مستشفيات وزارة الصحة و كافة محافظات المملكة وسط غضب واحتقان غير مسبوق جراء تداعيات مسودة تعديل قانون المجلس الطبي الأردني المعروض حاليا على مجلس النواب.

الأطباء صرحوا أنهم ماضون للنهاية و تصعيد في حال استثنائهم من تعديل القانون و مستقبلا سيتبعها تحشيد أكبر و وقفات احتجاجية أمام وزارة الصحة و المجلس الطبي، و سوف يتجمهرون أينما يكون وزير الصحة موجودا و في أي فعالية له حتى لو كانت ندوة أو مؤتمر وأول مطالباتهم هي إقالة وزير الصحة من منصبه.