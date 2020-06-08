أطباء يؤدون القسم القانوني أمام وزير الصحة

عمان- الغد– أدى عدد من اطباء الاختصاص اليوم القسم القانوني امام وزير الصحة الدكتور سعد جابر وبحضور رئيس اللجنة الفنية العليا الدكتور عبد الهادي بريزات، ليكونوا كأعضاء في اللجان الفرعية المتخصصة، وذلك استنادا لأحكام قانون المسؤولية الطبية والصحية لسنة 2018.

وقال الدكتور جابر ان تطبيق قانون المسؤولية الطبية يسهم في تطوير المهن الصحية ودفعها قدما الى الامام واحداث نقلات نوعية في مستوى الخدمات الصحية.

وأضاف الدكتور جابر ان الاردن من الدول التي أولت أهمية في ارساء مثل هذا القانون في المنطقة والذي من شأنه الحفاظ على حقوق مقدمي الخدمات الصحية ومتلقيها على حد سواء، مما يعزز الثقة بالقطاع الصحي ويساهم في سرعة البت في الدعاوى التي تتعلق بالأخطاء الطبية.

من جهته اوضح الدكتور بريزات رئيس اللجنة الفنية العليا خلال اجتماعه مع الاعضاء الجدد في اللجنة الفرعية المتخصصة، مهام اللجنة الفرعية المتخصصة ودورها بالتنسيق مع اللجنة الفنية العليا وصلاحياتها في النظر بالشكاوى المقدمة من متلقي الخدمة بحق مقدم الخدمة، ورفع القرار بشأنها الى الوزير او النقابة المعنية وتقديم الخبرة الفنية في الدعوى او الشكوى بناء على طلب الجهة القضائية المختصة وعلى اللجنة اتخاذ قراراتها او تقديم الخبرة الفنية.

وقدم الدكتور بريزات شرحا مفصلا حول آلية دليل الاجراءات الاسترشادي المتعلق بآلية عمل اللجان الفرعية المتخصصة مع اللجنة الفنية العليا وتحديد عملها من حيث آلية استلام المواضيع او الشكاوى وتحديد الاولويات وعمل اللجان الفرعية والية اتخاذ القرارات سواء بالموافقة او المخالفة وحسب تنسيب اللجنة الفنية العليا بشفافية وحياد ضمن الاسس القانونية والمرجعية.

وضمت اللجان الفرعية المتخصصة الذين ادوا القسم امام وزير الصحة، من مختلف التخصصات الطبية من القطاعات الصحية في المملكة، وهم : الدكتور اياد احمد عبد القادر قرقز/ اخصائي الجراحة العامة وجراحة الكبد والبنكرياس والقنوات الصفراوية، الدكتور ايمن محمد امين قطاونة/ اخصائي نسائية وتوليد، الدكتور امين كريم فارس المعايطة/ اخصائي جلدية وتناسلية، الدكتورة اميرة طاهر سعيد المصري/ اخصائي دماغ واعصاب اطفال، الدكتور حسن العمرات/ امراض قلب، الدكتور عبد الرحمن محمد ارشيد شديفات/ اخصائي جراحة الدماغ والاعصاب، الدكتور عبد الفتاح رمضان عبد الحديدي/ اخصائي صدرية، الدكتور محمود سليمان محمد زريقات/ اخصائي طب شرعي، الدكتور محمد العبادي/ اخصائي جلدية وتناسلية، الدكتورة هديل صالح محمد حلالشة/ اخصائي اطفال/ امراض الدم والاورام.