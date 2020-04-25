أطباء يطلقون حملة “الكورونا من مسافة صفر”

عمان- الغد – سلطت مبادرة “بصراحة مع الأطباء” الضوء على الجهود التي يبذلها الأطباء في محاربة فايروس كورونا من خلال حملة طبية بعنوان “الكورونا من مسافة صفر” بهدف تسليط الضوء على جهود كوادر الجيش الأبيض في محاربة فايروس كورونا في مختلف القطاعات الطبية.

وشارك في الحملة أطباء أمضوا عدة أسابيع في العمل مع مرضى الكورونا بمستشفى الأمير حمزة وبالحجر الصحي،

وتأتي بالتزامن من الاشادة الملكية للكوادر الطبية.

وقال منسق الحملة الدكتور صهيب العناتي أن هذه الحملة تأتي استكمالاً لحملات سابقة تهدف لحماية الكوادر الطبية وتسليط الضوء على دورها في محاربة الفايروس، وتقديم الرعاية الطبية للمرضى ودعم جهود الحفاظ على الأمن الصحي ومنجزاته.

واضاف العناتي أن الكوادر قدمت المستحيل خلال أزمة كورونا وما زالت تقدم كل مابوسعها منذ بداية أزمة “الكورونا”.

واضاف ان الحملة اجرت مقابلات مع بعض الأطباء في أماكن حجرهم الصحي، حيث تم حجرهم بعد 14 يوم عمل متواصل لمدة 14يوم، قبل لن يتم حجرهم لمدة اسبوعين أخرين في بيوتهم.

واشار ان الأمل عنواناً للكثيرين، وجعلوه حقيقةً متجسدةً بأفعالهم وتضحياتهم، رغم انهم فقدوا معنى الإحساس بالرّاحة، وغمرهم الشوق لاسرهم بعد فراقٍ طويل.

وأكد ان الإجراءات المشددة لم تؤثر في قوة عزيمتهم، ولم تنطفئ شعلة الأمل التي يضيؤنها لنا كل يوم.