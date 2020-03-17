أطباء يقدمون المساعدة المجانية في المنازل -أرقام هواتف



حمزة دعنا

عمان- قام مجموعة من الأطباء بمبادرة لتقديم الخدمة الطبية المجانية لكل من يحتاجها سواء أطفال او شباب أو مسنين.

وقال صاحب المبادرة الطبيب براء ابو نعمة للغد، ان الفكرة جاءت لمساعدة جميع شرائح المجتمع بفترة العطلة المقررة من الحكومة، من خلال تشكيل لجنة طبية تقوم بخدمة المجتمع قدر الإمكان في الاماكن المختلفة حسب المنطقه الاقرب لسكن المواطنين.

أرقام هواتف الأطباء

د. براء ابونعمة

0795354074

د. محمود الضميري

0797585213

مدينة الشرق

د. عبد الرحيم سليمان

0797421460

الهاشمي الشمالي

د. ثائر راجي العوابده

0781810530

السلط / لواء قصبه السلط / يرقا و عيرا

د. مالك محمد الخرابشه

0796327278

السلط(قصبة السلط، الرميمين، السحلولية،الزعتري المضري، الحديب، اليزيدية الويسية، السرو، وعين الباشا)

د. معتز الهمشري

0788884850

سحاب

د. احمد بدريه

0788883439

الزرقاء الجديدة

د. يارا بوالصة

0797988697

الكرك

د. تالا الصناع

0797295367

الكرك

د. ايمان الجعافرة

0797820053

الكرك

دكتور محمد المبيضين

0796907970

الكرك

د.سجى الضمور

0792881613

الكرك

د. سامر الابراهيمي

+962796100353

اربد

د. محمد الصوري

طبربور

0798679942

د. محمد توت

+962796906015

حي الاميرة عالية / ام نوارة / المنارة

د. اسامه ابو حلاوه

عن منطقه القويسمه

+962 7 9022 7424

دكتور محمد ابو شاور

ضاحية الحاج حسن

٠٧٩٠٢٢٨٩٨٣

د.سلطان البيطار .

..مرج الحمام

0790884740

د. مجد عياش

خلدا و تلاع علي

٠٧٩٩٦٤٢٩٨٩