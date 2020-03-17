أطباء يقدمون المساعدة المجانية في المنازل -أرقام هواتف

حمزة دعنا
عمان- قام مجموعة من الأطباء بمبادرة لتقديم الخدمة الطبية المجانية لكل من يحتاجها سواء أطفال او شباب أو مسنين.
وقال صاحب المبادرة الطبيب براء ابو نعمة للغد، ان الفكرة جاءت لمساعدة جميع شرائح المجتمع بفترة العطلة المقررة من الحكومة، من خلال تشكيل لجنة طبية تقوم بخدمة المجتمع قدر الإمكان في الاماكن المختلفة حسب المنطقه الاقرب لسكن المواطنين.
أرقام هواتف الأطباء
د. براء ابونعمة
0795354074
د. محمود الضميري
0797585213
مدينة الشرق
د. عبد الرحيم سليمان
0797421460
الهاشمي الشمالي
د. ثائر راجي العوابده
0781810530
السلط / لواء قصبه السلط / يرقا و عيرا
د. مالك محمد الخرابشه
0796327278
السلط(قصبة السلط، الرميمين، السحلولية،الزعتري المضري، الحديب، اليزيدية الويسية، السرو، وعين الباشا)
د. معتز الهمشري
0788884850
سحاب
د. احمد بدريه
0788883439
الزرقاء الجديدة
د. يارا بوالصة
0797988697
الكرك
د. تالا الصناع
0797295367
الكرك
د. ايمان الجعافرة
0797820053
الكرك
دكتور محمد المبيضين
0796907970
الكرك
د.سجى الضمور
0792881613
الكرك
د. سامر الابراهيمي
+962796100353
اربد
د. محمد الصوري
طبربور
0798679942
د. محمد توت
+962796906015
حي الاميرة عالية / ام نوارة / المنارة
د. اسامه ابو حلاوه
عن منطقه القويسمه
+962 7 9022 7424
دكتور محمد ابو شاور
ضاحية الحاج حسن
٠٧٩٠٢٢٨٩٨٣
د.سلطان البيطار .
..مرج الحمام
0790884740
د. مجد عياش
خلدا و تلاع علي
٠٧٩٩٦٤٢٩٨٩