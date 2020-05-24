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أطعمة تحسن المزاج وتوفر مغذيات مهمة للدماغ في زمن فيروس كورونا

منذ ساعتين
يلعب البروبيوتيك دوراً مهما في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي. وقد يساعد في تخفيف أعراض الاكتئاب.

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عمان-الغد- تناول الأطعمة الصحية يمكن أن يحسن المزاج ويوفر مغذيات مهمة للدماغ مع تأثير إيجابي على الصحة.

إليك بعض الأطعمة التي يمكن أن تساعدك خلال الحجر الصحي التي نشرها موقع سي إن إن:

أطعمة صحية تعزز المزاج

تلعب أحماض أوميجا 3 الدهنية الموجودة في الأسماك دوراً مهماً في نمو الدماغ، والصحة العقلية.

كما أن استهلاك كميات كبيرة من الأسماك الدهنية قد يساعد في حمايتنا من الاكتئاب.

  • الخضار خضراء اللون

هي مصدر لحمض الفوليك، أي فيتامين B الضروري لإنتاج السيروتونين في الجسم.

يرتبط سوء تناول حمض الفوليك بالتعب، وضعف الذاكرة، والاكتئاب.

  • البروبيوتيك: الزبادي، والكفير، ومخلل الملفوف

يلعب البروبيوتيك دوراً مهما في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي.

وقد يساعد في تخفيف أعراض الاكتئاب.

  • الحبوب الكاملة: الشوفان، والأرز البني، وخبز القمح الكامل

غنية بفيتامين B المهم للطاقة وصحة الدماغ، بفضل محتواها من الألياف.

تساعد أيضا في منع ارتفاع سكر الدم، مما يجنب تقلبات المزاج.

  • فيتامين D

كشفت الأبحاث عن وجود صلة بين فيتامين د والصحة العقلية.

وارتبط نقصه بسوء الحالة المزاجية وضعف الأداء المعرفي لدى كبار السن.

  • الشوكولاتة الداكنة

تحتوي على مادة الكافيين والثيوبرومين، وهو مركب قد يؤثر على الحالة المزاجية.

كما تحتوي أيضاً على الفلافانول الصحي الذي ثبت أنه يساعد في خفض ضغط الدم والكوليسترول، وتحسين الإدراك.

  • القهوة والشاي

تناول هذه المشروبات قد يساعد في الحماية من الاكتئاب، كما يساعد الشاي الأخضر على خفض التوتر.

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