أطعمة تخفف من حدة عوارض الإسهال

تكثر الأسباب المسؤولة عن الإسهال، من الفيروسات إلى التسمم الغذائي أو مشاكل في الجهاز الهضمي، إلا أن النتيجة واحدة. تقلّصات في المعدة، اسهال وانزعاج، فكيف يمكن التخفيف من هذه العوارض؟

ويلعب النظام الغذائي دوراً أساسياً في زيادة الإمساك أو التخفيف منه، لذلك من المهم اختيار الأطعمة المناسبة وتفادي أخرى حتى لا تسوء حالتك اكثر.

ويمكن لبعض الأطعمة أن تساعد على تعافي الشخص بطريقة أسرع، والنصيحة الذهبية تبقى في الإكثار من شرب السوائل والمياه تفادياً لجفاف الجسم ومخاطره الصحية.

يُعرف الإسهال بأنه خروج البراز المتكرر بحيث يكون رخواً مائياً على شكل سائل، ويتكرر حدوثه ثلاث مرات أو أكثر في اليوم.

وغالباً ما يستمر بين يوم إلى 3 أيام قبل أن يعود الشخص إلى طبيعته وترافقه أحياناً حرارة مع تقلصات في المعدة. أسباب الإسهال عديدة أبرزها:

* التسمم الغذائي.

* بعض أنواع الفيروسات.

* الإصابة بمتحور أوميكرون الجديد الذي يُشكّل الإسهال عارضاً أساسياً فيه

* اضطرابات ومشاكل في الجهاز الهضمي.

* الإصابة ببكتيريا أو طفيليلات.

* حساسية على بعض الأطعمة.

وتبقى الأطعمة وسيلة فعالة لمحاربة الإمساك والتخفيف من عوارضه، لذلك من المهم جداً تجنب بعضها لأنها تحفز الجهاز الهضمي وتؤدي إلى تفاقم الإسهال أو إطالة مدته.

ما هي الأطعمة التي يجب تفاديها عند الإسهال؟

– الأطعمة المقلية والدهنية.

– المشروبات التي تُسبب جفاف الجسم أو تهيج الأمعاء مثل القهوة، الكحول، التوابل الحرة، الخردل والخل.

– المنتجات الغنية بالألياف غير القابلة للذوبان مثل البقوليات والخضروات النيئة، الحبوب الكاملة والفواكه المجففة.

حيث يفقد الجسم عند الإسهال الكثير من الماء والمعادن مثل الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم التي تحمل الشحنات الكهربائية في الدم.

وهي ضرورية للحفاظ على الوظائف العصبية والعضلات، لذلك تكمن أهمية ترطيب الجسم بشكل مستمر وتناول أطعمة غنية بهذه المعادن.

ما هي الأطعمة التي يجب تناولها عند الإسهال؟

1- المياه: يخسر الجسم المياه عند الإصابة بالإسهال، لذلك القاعدة الأولى والأساسية تكمن في الإكثار من السوائل وشرب المياه بإستمرار، ولكن تجنب شرب المياه التي تحتوي على نسبة عالية من المغنيسيوم.

2- الموز : بنصح بتجنب تناول الفواكه النيئة، لكن في المقابل من المفيد تناول الموز، إذ يحتوي على الألياف القابلة للذوبان التي تمتص السوائل وتصلب البراز.

3- بعض الخضروات: يمكن تناول بعض الخضروات مثل الجزر، الباذيجان، الفاصوليا الخضراء أو حتى الكوسا. ينصح بطهوها جيداً وتناولها مع الأطعمة النشوية.

4- اللبن: نعرف جيداً أنه يُفضل تجنب منتجات الألبان والحليب عند الإسهال، ولكن في المقابل ينصح بتناول اللبن الغني بالبروبيوتك.

5- الخبز الأبيض: يحتوي الخبز الأبيض على نسبة قليلة من الألياف عكس الخبز الكامل، ما يسهل من عملية الهضم ويعطي الجسم الطاقة.

6 – المعكرونة: توفّر المعكرونة السكر وهو مصدر طاقة للجسم، وعلى خلاف المعكرونة الكاملة يحتوي هذا النوع على ألياف قليلة تقلل من عوارض الإسهال.

7- الأرز الأبيض: يمد الجسم بالطاقة ويمكن امتصاصه بسهولة وعملية هضمه سهلة. ينصح بتناول الأرز الأبيض لأن الأرز الكامل غني بالألياف التي يمكن أن تفاقم العوارض أكثر.

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