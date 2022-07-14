أطعمة حاول تجنبها في المساء

لوجبة العشاء أهمية كبرى وأثر واضح على جودة النوم، خصوصاً أن بعض الأطعمة تؤثر سلباً على عملية الهضم، ومنها ما له أثر محفّز للنشاط، ما يمنع النوم بشكل طبيعي بحسب ما نشر في Medisite.

ما الأطعمة التي تؤثر سلباً على النوم؟

نفكر عادةً بالمشروبات الغنية بالكافيين لاعتبارها أساسية في التسبب بالأرق لدى كثيرين. فتأتي القهوة على رأس اللائحة وأيضاً الشاي والمشروبات الغازية.

لذلك، للنوم بشكل أفضل يجب عدم تناول هذه المشروبات بعد الساعة الرابعة عصراً. وتعتبر الكحول من المشروبات التي يفضل الحد من تناولها في المساء.

فعلى الرغم من أنها تساعد على النوم فهي تسمح بالاستغراق سريعاً في نوم عميق، إلا أنها تنعكس سلباً على النوم المتناقض، فيما يحتاج الجسم إلى النوم العميق والنوم المتناقض في الوقت نفسه.

ويساعد النوم المتناقض على التعافي الفكري فيما يساهم النوم العميق في التعافي الجسدي.

وبحسب الخبراء يمكن لكأس واحد من الكحول أن يؤثر على جودة النوم. ويمكن حتى لمن يشعر بأنه نام بمعدل كاف أن يستيقظ متعباً في اليوم التالي.

المشكلة ليست في المشروبات الغنية بالكافيين والكحول وحدها، إنما ثمة أطعمة يمكن أن تؤثر أيضاً على جودة النوم ومن الأفضل تجنبها في المساء لأنها صعبة الهضم كاللحوم مثلاً.

إذ يصعب هضم اللحوم بالمقارنة مع السمك والبروتينات النباتية. وعلى الرغم من أن اللحوم الحمراء وتلك الزهرية هي الأسوأ، تعتبر كافة أنواع اللحوم من الاختيارات السيئة لوجبة العشاء.

كما أن الوجبات الدسمة تعتبر السبب وراء الانزعاج في الجهاز الهضمي والنفخة، ما يدعو إلى تجنبها قدر الإمكان في المساء. فالدهون هي السبب الأساسي وراء عسر الهضم.

أطعمة أخرى يجب عدم تناولها في المساء منها:

-البندورة: تساهم في إنتاج هرمون يحفز نشاط الدماغ ويبقينا مستيقظين. لذلك يجب عدم تناولها.

-المطبخ الصيني: يحتوي المطبخ الصيني والياباني أيضاً على أحد الأحماض الأمينية المحفزة للدماغ ولنشاط عملية الأيض.

-اللحوم المصنعة: لها آثار سلبية عديدة على جودة النوم خصوصاً أنها صعبة الهضم وتحتوي على الكثير من الوحدات الحرارية.

-الأجبان: هي صعبة الهضم ومن الأفضل تناولها في وجبة الغداء.

–القنبيط والبروكولي: على الرغم من قلة الوحدات الحرارية فيها يجب عدم تناولها في المساء بسبب الغازات التي تسببها والتي تمنع النوم.

-الباستا: يتطلب هضمها وقتاً طويلاً، كما تحتوي على معدلات عالية من الطاقة.

–التوابل كالكاري والحرّ كونها تسبب العطش، ما يؤثر سلباً على جودة النوم.

–المقالي: لغناها بالدهون والوحدات الحرارية بحيث يكون من الصعب هضمها والنوم عند تناولها.

–الآيس كريم لغناه بالدهون أيضاً ولصعوبة هضمه.

–الخبز الأبيض: كونه يرفع معدلات الانسولين سريعاً ما يؤثر سلباً على القدرة على النوم وعلى الرشاقة أيضاً.

–الشوكولا بالحليب: لأنه يحفز النشاط ويمكن استبداله بالشوكولا المر الغني بالمغنيزيوم الذي يساعد على الاسترخاء.

ما الذي يجب تناوله في وجبة العشاء؟

أفضل ما يمكن تناوله في المساء البروتينات النباتية والأطعمة النباتية التي تؤمن البروتينات والسكريات للجسم لإنتاج السيروتونين التي تساعد على النوم.

وتعتبر الخضروات خفيفة وصحية وتحتوي على الكثير من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي يحتاجها الجسم. ويمكن إضافة القليل من زيت الزيتون إليها.

كما يمكن تناول البيض أحياناً أوالسمك الغني بالدهون كالسردين، بما أن الأحماض الدهنية أوميغا 3 تعتبر مفيدة في المساء.

هذا ويُنصح بتجنب تناول وجبة العشاء في ساعة متأخرة أيضاً لأن توقيت وجبة العشاء أكثر أهمية مما يمكن تناوله خلالها.

ومن الأفضل الانتظار لمدة 3 ساعات قبل النوم بعد وجبة العشاء لأن النوم بمعدة ممتلئة يؤثر على جودة النوم.