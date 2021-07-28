أطعمة صحية خاصة للرجال فوق سن الأربعين

لندن- قالت أخصائية الصحة العامة والتغذية في بريطانيا الدكتورة ماريا كارداكوفا، إن هناك أطعمة خاصة يجب على الرجال تناولها بعد بلوغهم سن الأربعين من أجل المحافظة على صحتهم.

وأشارت كارداكوفا في مقابلة مع راديو موسكو، الى ان هذه المسألة تعتمد على نمط الحياة الذي يتبعه الرجل، لكن في جميع الأحوال يجب أن تكون الفواكه والخضروات حاضرة في النظام الغذائي دائما، وذلك حسبما نشرت وكالة “نوفوستي” الروسية للأنباء.

ووفق الوكالة، تقول الخبيرة “عادة ما ينظر الرجال في هذا العمر إلى وجود الخضروات بازدراء في نظامهم الغذائي. مع أن التوصيات والتعليمات تؤكد على أن خطر أمراض القلب والأوعية الدموية ينخفض عند تناول الفواكه والخضار خمس مرات في اليوم”. مضيفة أن الثمار والحنطة السوداء مفيدة لصحتهم أيضا.-(وكالات)