أطعمة ومشروبات تسرع في شيخوخة الجسم

ليما علي عبد

عمان- نسمع كثيرا عن الأطعمة والمشروبات التي يساعد تناولها على تأخير شيخوخة الجسم بسبب ما تحتوي عليه من مواد خاصة، لكن هل توجد أطعمة ومشروبات تصنع مفعولا معاكسا وتسرع من حدوث عملية الشيخوخة؟ أجاب موقع “WebMD” عن هذا السؤال بـ”نعم”، وذكر مجموعة من تلك الأطعمة التي شملت ما يلي:

– المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة: تزيد سرعة شيخوخة الخلايا في أنسجة جسمك مع زيادة شربك لهذه المشروبات، فأضرارها تشمل ما تحتوي عليه من مقادير كبيرة جدا من السعرات الحرارية والسكر المضاف، فكل 350 ميلليليترا منها تضاف إليه 7-10 ملاعق صغيرة من السكر. وعند اجتماع هذا السكر مع البكتيريا الموجودة في فمك، تتشكل الأحماض التي تسبب تآكل مينا الأسنان وتؤدي إلى الإصابة بالتسوس. وتتضمن الأضرار الأخرى لهذه المشروبات ما تحدثه من زيادة في الوزن وارتفاع في احتمالية الإصابة بالسكتة الدماغية والخرف.

– المأكولات المقلية: يؤدي تناول المأكولات المقلية بالزيت أو السمن إلى تعزيز عملية تشكل الجذور الحرة التي تعمل على تدمير الجزيئات السليمة في الخلايا وتجعل بشرتك تبدو أكبر سنا بأعوام. وتوجد الجذور الحرة في العديد من الأطعمة التي نتناولها كثيرا، منها البطاطا المقلية.

– الكافيين: يعد مدرا للبول، وذلك يجعله يسبب إصابة الجسم بالجفاف عند زيادة استهلاكه. وعند الإصابة بالجفاف، يتوقف الجلد عن إفراز ما به من مواد سامة للتخلص منها، ما يفضي إلى تراكم هذه المواد به. ويؤدي ذلك إلى زيادة احتمالية إصابة الجلد بالجفاف وتشكل التجاعيد عليه، كما أنه يصبح أكثر عرضة للإصابة بمرض الصدفية.

– الأطعمة الحارة: يؤدي تناول الأطعمة التي تحتوي على توابل حارة إلى انتفاخ (تورم) الأوعية الدموية في الجسم وتفجرها، ما يسبب ظهور البقع والعلامات بنفسجية اللون على بشرة الوجه. ويشار إلى أن هذه الأطعمة تؤدي إلى هياج حالة مرضية تصيب الجلد تعرف بالعد الوردي rosacea لدى مصابيها، كما أن تناولها يؤدي إلى زيادة التعرق بالجسم، وعند اختلاط العرق بالبكتيريا الموجودة على الجلد، فإن احتمالية هياجه ترتفع، ما يؤدي أيضا إلى تشكل البقع عليه.

– اللحوم المعالجة: تعالج اللحوم بطرق عدة، منها التدخين والتمليح وغيرهما، وذلك بهدف زيادة المدة التي يمكن أن تحفظ خلالها من دون أن تفسد. وهذه الطرق تجعلها ألذ طعما، لكنها تزيد من تأثيرها السيئ على الجسم. فالصوديوم والمواد الكيميائية الحافظة التي تضاف إليها تسبب حدوث رد فعل التهابي في الجسم يؤدي إلى إتلاف الخلايا وزيادة احتمالية الإصابة بمشاكل صحية عديدة، منها أمراض القلب والسكري والسكتة الدماغية.