أطعمة ومشروبات مفيدة لصحة الرئة

ليما علي عبد

عمان- تلعب التغذية الصحية المتوازنة دورا مهما في الحفاظ على صحة جسدك بأكمله، بما في ذلك صحة رئتيك. فبشكل عام، اجعل هدفك الغذائي بأن تحصل على أغذية متنوعة، فتناول شيئا من كل مجموعة غذائية. وكما هو الحال لدى جميع أعضاء الجسم، فالإكثار من تناول الأطعمة النباتية والتقليل من الأطعمة المعالجة يحسن صحة الرئتين. وللتعزيز من صحتهما، ذكر موقع WebMD مجموعة من الأطعمة والمشروبات المفيدة لصحة الرئة ومجموعة من المضرة منها.

الأطعمة والمشروبات المفيدة للرئة

تتضمن الأطعمة والمشروبات المفيدة للرئة ما يلي:

• الأطعمة الغنية بالألياف: تعد البازيلاء والبروكلي والإجاص والتوت والعدس أمثلة على الأطعمة التي تحتوي على الكثير من الألياف. وقد وجد أن الألياف تملك فوائد كبيرة للرئة. فقد أشارت الأبحاث إلى أن من يتناولون الألياف بكثرة يكون عمل الرئتين لديهم أفضل كثيرا ممن لا يتناولونها إلا قليلا.

• القهوة: تدل نتائج الدراسات على وجود ارتباط بين شرب القهوة بانتظام وبين امتلاك رئتين صحيتين، وقد يكون السبب وراء ذلك هو احتواء القهوة على الكافيين الذي يملك خصائص مضادة للالتهاب، كما أن البوليفينولات الموجودة أيضا في القهوة تملك نفس هذه الخصائص، بالإضافة إلى كونها مضادات للأكسدة.

• الخضروات داكنة الأوراق: تقلل الخضاروات التي يكون لون أوراقها داكنا من احتمالية الإصابة بسرطان الرئة.

الأطعمة والمشروبات المضرة بالرئة

تتضمن الأطعمة والمشروبات المضرة بالرئة ما يلي:

• الأطعمة المعالجة: تشير الدراسات إلى وجود رابط بين تناول اللحوم المعالجة وبين عدم أداء الرئتين وظائفهما أداء جيدا. ويرى الباحثون أن السبب وراء ذلك يعود إلى أن عنصر النتريت المستخدم في معالجة اللحوم وحفظها قد يسبب ظهور أعراض التهابية في الرئتين فضلا عن إجهادهما.

• المشروبات المحلاة بالسكر: وجدت إحدى الدراسات أن البالغين الذين كانوا يشربون المشروبات الغازية أكثر من 5 مرات في الأسبوع الواحد كانت احتمالية إصاباتهم بالتهاب القصبات الهوائية المزمن أعلى مما كانت عليه لدى من كانوا يشربونها لمرات أقل، أما الأطفال في نفس هذه الظروف، فقد كانت احتمالية إصابتهم بالربو أعلى مما كانت عليه لدى من كانوا يشربونها لمرات أقل. لم يعرف السبب المحدد وراء ذلك، لكن بإمكاننا أن نستنتج أن هذه المشروبات لها تأثير سلبي على صحة الجهاز التنفسي. ويشار إلى أن المشروبات الغازية غير المحلاة، وليست المحلاة فقط، قد تضر بصحة الرئتين لدى المدخنين.

• الملح الكثير: يؤدي تناول الأطعمة التي تحتوي على كثير من الملح إلى زيادة احتمالية الإصابة بسرطان الرئة، كما أنها تزيد أعراض الربو سوءا. ويشار إلى أنه يجب عدم زيادة كمية الملح التي يحصل الشخص السليم عليها في اليوم الواحد عن 1500-2300 ملغم، لكنها تكون أقل لدى مصابي أمراض معينة.