أطفالنا والوقاية من كورونا – أرقام هواتف للمشورة

عمان- الغد– تتناول نشرة معهد العناية بصحة الأسرة، مؤسسة الملك الحسين، في ظل أزمة كورونا، اليوم الإثنين، إرشادات مهمة لحماية الأطفال من الوباء ومن الخوف من الفيروس.

ويدعو المعهد الجميع إلى البقاء في المنازل حفاظا على سلامتهم، مشيرا إلى أن رعاية الأطفال مسؤولية مشتركة للآباء والأمهات، وعليهم مراعاة الآتي:

1. إذا كان طفلكِ في سن الرضاعة حاولي المحافظة على الرضاعة الطبيعية، فإن الرضاعة الطبيعية تقوي مناعته، وتقلل من إصابتهِ بالأمراض المعدية.

2. حماية الأطفال من التعرض للحوادث (السقوط، الجروح، الحروق …) فقد يتسبب أي إهمال أو خطأ بسيط أثناء البقاء في المنزل بحوادث مميتة، حاولوا معرفة الإسعافات الأولية اللازمة عند حدوث مثل هذه الحوادث.

3. إشاعة جو من الأمن والطمأنينة في المنزل وتبديد مشاعر الخوف لديه بتجنبك الآتي:

* الابتعاد عن التوتر والإنفعال.

* الابتعاد عن المشاحنة.

* عدم رفع الصوت.

* التبسم في وجه الطفل.

* مشاركته في الحديث.

* مشاركته في اللعب.

* متابعة دروسه اليومية عبر منصة التعليم.

٤- عدم المخالطة والبقاء في البيت.

5. نظافة اليدين وغسلها بالماء والصابون قبل التعامل مع الطفل وبعده، والمحافظة على نظافة الطفل وتعليمه الطريقة الصحيحة لغسل الأيدي.

6. تهوية المنزل عدة مرات يومياً.

7. عند معاناة الأطفال من ارتفاع الحرارة عليك بالاستشارة الطبية عبر خطوط الهاتف، بالإضافة إلى تخفيض الحرارة بالكمادات وخافض الحرارة باراسيتامول (ريفانين،أدول)وعدم استخدام الآيبوبروفين و مشتقاته.

8. عزز المناعة لدى الطفل بتناول الأغذية الصحية والغنية بفيتامين سي وغيرها من الأغذية المقوية للمناعة.

9. في حال ظهور أي عارض مرضي لا تتردد بالإتصال على خطوط الدعم الصحية لمعهد العناية بصحة الأسرة لتوجيهكم ولتلقي المشورة اللازمة. هواتفنا:

منطقة عمان: د.ساره العيطان 0799530746

د. أمل مبروك 0791491306

منطقة الزرقاء: د.آرام النواصرة 0779414181

د. تراجي النصيرات 0780079780

منطقة الكرك: د. هيام حمية 0795302688

10. للاستفسار عن فيروس كورونا الإتصال على رقم 111 وزارة الصحة أو الإتصال على رقم ٩١١ في حالة الطوارئ.