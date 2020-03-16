أطفال يبدأون التكيف مع “التعلم عن بعد” (فيديو)

آلاء مظهر

عمان – يعيش نحو 2 مليون طالب وطالبة في المملكة تجربة استثنائية وهي “التعليم عن بعد” التي فرضتها الظروف الراهنة بعد ان اعلنت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد كوباء مؤخرا الامر الذي دفع بالعديد من الانظمة التعليمية في غالبية الدول لهذا النوع من التعليم.

وكانت الاردن من بين الدول التي اتخذت العديد من الاجراءات الاحترازية الوقائية لمواجهة تفشي هذا الوباء وذلك بتعليق دوام المؤسسات التعليمية في المدارس لمدة اسبوعين اعتبارا من بداية الاسبوع الحالي الامر الذي دفع وزارة التربية والتعليم لتنفيذ خطة التعليم عن بعد لضمان استمرارية التعليم.

وبدأت العائلات الاردنية ممن يدرس ابناؤهم في المدارس الخاصة بالتكيف مع مسألة التعليم عن بعد والتي بدأت فعليا عند بعض المدارس التي تمتلك التجهيزات الفنية للازمة للبدء في بث حصص تفاعليه اعتبارا من امس الاحد بعد ان زودت كافة طلبتها بكلمة مرورتتيح لهم الدخول لها ، في حين ان طلبة المدارس الحكومية سيخضون لهذه التجربة اعتبارا من الاسبوع المقبل بحسب ما اكدته وزارة التربية والتعليم.

وأعتبر اهال في احاديثهم لـ”الغد” أمس ان عملية التعليم عن بعد تعد خطوة استثنائية ،مؤكدين على انها حلا نموذجيا لاستمرار العملية التعلمية وعدم ضياع العام الدراسي على ابناؤهم في ظل ما تعانيه كافة الدول حيث ابدوا جاهزيتهم واستعدادهم لخوض غمار هذه التجربة مع ابناءهم لاول مرة.

وكان وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي قال في تصريحات اعلامية تعليق دوام المدارس لا يعني توقف العملية التعليمية، مبينا حرص الوزارة على ضمان حق الطلبة في التعليم.

واشار الى ان الوزارة ستبدأ ايضا اعتبارا من الاحد المقبل، بتفعيل المنصة الإلكترونية على الرابط www.darsak.gov.jo ، بهدف تمكين الطلبة من الصف الاول وحتى الثاني عشر من تصفح المحتوى الإلكتروني على المنصة للفصل الدراسي الثاني.

كما ستبدأ الوزارة اعتبارمن يوم غد الثلاثاء، بث دروس متلفزة لطلبة الثانوية العامة “التوجيهي” لجميع الدروس للفصل الدراسي الثاني من خلال القناة الرياضية الثانية .للتلفزيون الاردني، مبينا ان البث للدروس سيتم وفق برنامج ستعلنه الوزارة لهذه الغاية.