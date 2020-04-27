أطفال يعيشون أجواء رمضان بإيجابية ويتأقلمون مع الأزمة بوعي ومسؤولية

ربى الرياحي

عمان – لم يكن يتوقع الطفل باسل (14 عاما) أن يكون لعبارة “أنا فخور فيك على تحملك المسؤولية”، والتي قالها والدها له قبل أيام؛ وقع كبير على نفسه، إذ شعر أنه وصل لمرحلة من النضج زادت من ثقة والديه فيه.

باسل يعتبر أن فترة الحظر المنزلي، والتي كانت فرصة أن يتواجد والداه بشكل مكثف وأكبر معه ومع اخوته، فتحت المجال أكثر أن يعتمدوا عليه بمهام لم يكن يتوقع يوما أنه قادر عليها بصفته الأخ الأكبر.

والآن، هو متفوق بالدراسة عن بعد ويساعد والده بتدوين الملاحظات التي يحتاجها بعمله، كذلك مساعدة والدته بالمهام المنزلية الصعبة، وحتى تدريس اخوته الأصغر منه سنا.

ويشعر باسل بنظرة الفرح بعيون والديه، لأنه كان مكان ثقة كبيرة، ولم يتوقعا أنهما بانشغالهما الدائم بعملهما، الآن باستطاعتهما الاعتماد عليه وعلى اخوته وأنهم باتوا أكثرا وعيا بهذه الأزمة.

ويأتي شهر رمضان هذا العام بظروف استثنائية غير اعتيادية على جميع الأسر، وتحديدا الأطفال الذين يفتقدون اليوم للكثير من التفاصيل، لكنهم وبسبب أزمة كورونا مضطرون للتأقلم مع الوضع الجديد بل والتعامل معه بوعي ومسؤولية كبيرين.

تعودهم على البقاء فترات طويلة في البيوت مع والديهم وتغييرهم الجذري لروتين حياتهم وتخليهم عن أغلب وسائل الترفيه الخارجية، كل تلك الأمور أرغمتهم على ايجاد حياة جديدة وخاصة بعد قدوم شهر رمضان الذي جاء هذا العام بملامح مختلفة تفرض على الجميع التباعد عن اللقاءات العائلية. وهذا تماما ما جعل مساحة كافية من الوقت لدى كل الأطفال للتفكير بطرق تسليهم وتمكنهم من مساعدة والديهم وتحمل جزء ولو بسيط من المسؤولية.

الثلاثينية رولا عامر، وهي أم لطفلين تقول إن قسوة الظروف تصقل الإنسان وتعلمه دروسا جديدة وتجعله أكثر صبرا وتحملا ووعيا، مشيرة إلى أن قدوم شهر رمضان في ظل الوضع الصعب الذي تعيشه كل الأسر الأردنية كان له تأثير مختلف على شخصية الأطفال ونفسيتهم لكنهم بالرغم من ذلك قادرون على إيجاد لحظات فرح يستطيعون من خلالها إضفاء أجواء إيجابية داخل البيوت.

هي ترى أن طفليها أصبحا يعتمدان على نفسيهما كثيرا حتى في أدق الأمور، وهذا يسعدها اليوم كأم لأن ذلك حتما يشعرها بالراحة ويخفف من الأعباء الملقاة على عاتقها.

تقول إن شهر رمضان له قدسية خاصة في قلوب الجميع وهذا ما يوجد المتعة في أيامه، مبينة أن طفليها يتسابقان في مساعدتها في ترتيب البيت والتحضير لوجبة الفطور، بالإضافة إلى أنهما يتشاركان معها الأحاديث المسلية والتي تجمع بين الفائدة واللعب. وتؤكد على ضرورة تشجيع الآباء والأمهات لأطفالهم والثناء على سلوكياتهم الجيدة والإيجابية حتى يكونوا عونا لهم ويستطيعوا من خلال ذلك الاعتماد على الذات والاستعداد دائما للتعاون والمشاركة.

أما أبو حسام فبات يلحظ تزايدا بوعي أطفاله الأربعة وإحساسهم الكبير بالمسؤولية وبالآخرين، يقول الأزمة الحالية برغم مرارتها إلا أنها صنعت جيلا أكثر وعيا وصلابة، فالأطفال على مختلف أعمارهم بات لديهم الفهم والتقدير والتكيف مع كل ما يفرض عليهم من تقييد لحريتهم وحركتهم وحتى حرمانهم من تلك اللقاءات العائلية التي كانوا ينتظرونها بفارغ الصبر ليجتمعوا بأبناء أعمامهم وتحديدا في شهر رمضان شهر التلاحم والتقارب.

ويبين أن أبناءه يسعدون جدا بمساعدته، ويحاولون إيجاد أوقات ممتعة بأبسط الأشياء فهم يتعاونون معه في سقاية أشجار الحديقة وقطف الفواكه ومن ثم التعرف على فوائدها وأهميتها من خلال الأسئلة التي يطرحونها عليه. وهذا كله ينعكس إيجابيا على الأطفال ويمنح الآباء فرصة للتقرب من أبنائهم وتعليمهم كل القيم والسلوكيات التي تنفعهم في حياتهم والمرتبطة أكثر بشهر رمضان.

ويلفت إلى أنه يتعمد يوميا إعداد مسابقات لأبنائه تتضمن الكثير من المعلومات القيمة التي تشعرهم بالمنافسة والحماس وتكون سببا في فرحهم وابتعادهم عن تلك الأجواء المتوترة المرافقة لأزمة كورونا.

ويرى الأخصائي التربوي والأسري الدكتور عايش نوايسة أن هذه الأزمة غيرت في الحياة الاجتماعية، لافتا إلى أن التباعد هذا أوجد التصاقا حقيقيا من ناحية أخرى وزاد من تماسك الأسر وترابطها وذلك لأنهم يتواجدون مع بعضهم البعض فترات طويلة جدا الأمر الذي أدى إلى استعادة الأسرة لمكانتها، كما أن ذلك عزز من فكرة الأسرة الممتدة التي افتقدناها. ويوضح أنه باتت هناك مساندة اجتماعية كبيرة بين الأم والأب من جهة وبين الأب والأبناء من جهة أخرى وحتى بين الأحفاد والأجداد أيضا فنجد الأطفال اليوم يتسابقون ويتنافسون على تقديم الخدمة والمساعدة لأفراد الأسرة كافة وبمحبة بعيدا عن التضجر والكسل.

ويذهب الأخصائي النفسي الدكتور موسى مطارنة إلى أن الأزمة أثرت وبشكل مباشر على الأطفال، إذ إنها جعلتهم أكثر وعيا يعتمدون على أنفسهم ويشعرون بغيرهم، مشيرا إلى أن التفكير لديهم اختلف في هذه الفترة فأصبحوا يبحثون عن طرق للتسلية وتنمية مهاراتهم تناسب الوضع الراهن وذلك ضمن الفرص المتاحة فقط والتي هي في حقيقتها محدودة جدا بسبب صعوبة الظرف.

لهذا ليس أمامهم سوى التأقلم واستغلال شهر رمضان لكسر الروتين، فالطفل بطبيعته يتلقى ويلتقط ويجمع المعلومات ومن ثم يقلد وينفذ وهذا حتما يدفعه إلى إبراز ذاته فيبدأ يثبت لوالديه بأنه شخص مميز، وأنه قادر على تحمل المسؤولية ولديه الاستعداد كله لمساعدتهما في الكثير من المهام وبرغم قلة الفرص الموجودة وضيق المساحة، وبالتالي كل هذه التصرفات تتطور لتصبح سلوكا وجزءا من شخصية الطفل لاحقا.