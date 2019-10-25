أطفال يكبرون على القمع.. والنتيجة أمراض نفسية ترافقهم مستقبلا

ربى الرياحي

عمان- يُحدث القمع شعورا قاسيا يتغلغل في أعماق الشخصية، ويتسبب بشروخ وتصدعات نفسية تتحول فيما بعد إلى تشوهات يبقى أثرها حاضرا رغم مرور السنوات.

تلك الشخصيات، في حقيقتها، تربت في طفولتها على القمع وتقييد الحرية وإبداء الرأي والإهانة والتعدي على حق الآخر، وحرمانه من أن يكون له خيار ومساحة للحوار والتعبير عن كل ما يفكر به بدون أن يحجر على أفكاره أو أن تصادر تحت ذريعة أنه صغير.

سنوات طويلة مرت، لكن بالرغم من ذلك لم يستطع أيمن ناصر تجاوز ذكريات طفولته المقموعة، بل ظل محتفظا بتلك الندوب والجروح التي أبت أن تلتئم، هو كبر وفي داخله مرارة تعيده إلى مرحلة حاول كثيرا نسيانها بدون جدوى.

خوفه من والده ومعاملته القاسية له، سببان جعلاه شخصا مترددا ليس له رأي وغير قادر على مناقشة أحد، وذلك لأنه في صغره كان يحرم من أن يتحدث بحرية عما يجول في خاطره، لم يكن يحق له سوى أن يستمع لأوامر ونواهي والده.

أيمن كبر، لكن بقي صدى صراخ والده عالقا في ذاكرته، والضرب والزجر على كل صغيرة وكبيرة وعدم الاستماع له، كلها أمور صنعت منه شخصية تخشى كل شيء وتميل للعزلة والانطواء. شعوره الدائم بأنه مقموع أفقده الثقة بنفسه وغرس فيه فكرة أن كل ما يقوله أو يفعله خاطئ.

ليلى مصطفى هي الأخرى عانت من القمع في طفولتها حتى أنها فقدت القدرة على استعادة الثقة بنفسها، فهي منذ أن كانت صغيرة تربت على أن تكون خاضعة لإخوتها وأبيها لا تجرؤ على محادثتهم.

انتماؤها لعائلة تنبذ البنات وتهمشهن كون لديها شخصية ضعيفة كارهة ليس لها وجود. إحساسها بالقمع وبأنها مستثناة من كل قرارات أسرتها فقط لأنها بنت أوجد لديها حالة من العدائية والكره لكل من حولها.

ليلى، كغيرها من الفتيات المقموعات، تعايشت مع كل ما يحدث معها رضيت حتى بعد أن كبرت بأن تظل أسيرة لتلك التشوهات النفسية التي جردتها من حقها في أن تقول رأيها بدون أن تخاف، لهذا السبب هي اليوم تميل للصمت الذي يخسرها الكثير من حقوقها وترفض الاختلاط بأحد.

ويشترك معها أمجد صالح في اختباره شعور القمع، لكنه على العكس تماما منها، لم يقبل أن يكون ضعيفا مستسلما، بل قرر أن يتمرد على كل شيء، فكثرة الضغوط النفسية التي عاشها في طفولته والناتجة عن القمع حولته لشخص آخر لا يكترث بشيء إطلاقا.

تقييد والديه له طوال الوقت خلق عنده الرغبة في المواجهة دائما وحرضه على أن يكون معارضا لهما، يبحث باستمرار عن كل ما يضايقهما وكأنه يريد الانتقام على معاملتهما السيئة معه وتحديدا في صغره. لجوء والديه إلى معاقبته بقسوة حتى بدون سبب واضح جعله شخصا عنيدا لا يحترم القوانين ويعمد إلى كسرها كمحاولة منه لإثبات أنه حر.

الأخصائي التربوي الأسري الدكتور عايش نوايسة، يرى أن الطفل العربي يعاني من السيادة السلطوية الأسرية المجتمعية والمدرسية في صورة قمع يتناقض مع الحاجات النمائية والنفسية ويترك آثارا نفسية سيئة على نفسية الطفل وسلوكه، ويرافق القمع والعنف مع الطفل في جميع مراحل حياته.

ويبين أن الأسرة تمارس القمع والعنف تحت سلوك مبطن اسمه الحرص والخوف يظهر شكلهما جميلا وباطنهما كله قمع يعيق النمو الطبيعي لدى الطفل.

ويذهب إلى أن شخصية الطفل تصاغ وتتشكل من خلال عملية التنشئة الاجتماعية والرسائل التي يتلقاها الطفل عن نفسه من قبل الأهل والمدرسة تؤثر بدورها على تفكيره وبنية حياته ورؤيته لنفسه في المستقبل، فتلعب الأسرة دورا في تربية اللاقمع إذا وفرت جوا إيجابيا يسمح للطفل بالتعبير عن نفسه وقدراته.

وفي المدرسة، يؤدي استخدام المعلمين القمع وعقاب الطلبة بشكل مبالغ به أمام الآخرين وعدم الاهتمام بحصص النشاطات الأخرى كالرياضة والفن، كذلك دور المرشد الاجتماعي، إلى آثار نفسية كبيرة، ومنها زيادة في الكذب للهروب من العقاب، زيادة الخوف، لجوء بعض الأطفال إلى استخدام الأساليب العنيفة نفسها في الدفاع عن أنفسهم، إضافة إلى تشتيت الذات والانتباه وأمراض الاكتئاب.

الأخصائية النفسية أسماء طوقان، تقول إن إنشاء طفل سوي نفسيا يشير إلى التربية السليمة التي اكتسبها من أسرته والتي تلعب دورا مهما في تكوين شخصية الطفل وتحديد سلوكه، وهذا الأمر من المفترض أن يدركه الآباء، ولكن هناك العديد من الأخطاء التي يقعون بها من شأنها أن تؤثر على شخصية أبنائهم، ومنها استخدامهم أسلوب القمع الذي يعد المدمر الأكبر للطفل لما له من آثار سلبية وضارة، سواء القمع اللفظي أو الجسدي لاعتقادهم أن هذا الأسلوب هو الأمثل لتقويم السلوك.

ولكن على العكس تماما، وفق طوقان، فهذا الأسلوب يؤدي إلى تشويه نفسيته وتربيته على الخوف مما يضعف ثقته بنفسه، فينبغي على الآباء ألا يستخدموا أساليب القمع والتوبيخ والتهديد أو أن يشعروا أبناءهم بأنهم لا يحبونهم نتيجة تصرفاتهم، أو إشعارهم بالذنب عند قيامهم بأي سلوك غير مرغوب فيه.

هذا الأسلوب من الممكن أن يحقق الهدف على المدى القصير للطفل، فيرضخ لتوجيهاتهم ولكنه يغرس فيه الشعور بالنقص وعدم الثقة ويحد من تفاعله مع الآخرين، ليصبح شخصية انطوائية، لذا يجب على الآباء احترام الطفل، ويكون ذلك من خلال أخذ رأيه في بعض الأمور التي يريدها كاختياره ملابسه مثلا وسؤاله عما يريد أن يأكل اليوم بدلا من المشجارة معه، واستخدام أسلوب الحوار لجعل تنفيذ الأوامر لدى الابن أمرا محببا.

وتوضح طوقان أن الابتعاد عن أسلوب الفرض مهم جدا، ويأتي ذلك عبر الاستماع لما يريده الابن، ومعرفة احتياجاته ورغباته ومكافأته على إنجازاته، وتحميله بعض المسؤولية، ما يجعله معتمدا أكثر على نفسه ومستقلا بشخصيته، فذلك يمنع الأضرار الناتجة عن القمع والتي تحوله لشخصية انتقامية.

وتذهب إلى أن الشخص الذي يستخدم أسلوب القمع يبني سلاحا من الكراهية عند الطفل، وأيضا تظهر لديه الأمراض النفسية مثل الرهاب الاجتماعي والاكتئاب واضطرابات الشخصية المختلفة التي تتطلب تدخل الطبيب أو المعالج النفسي.