إسلام البدارنة

عمان – رسموا أحلامهم منذ الصِغَر.. فما مصيرهم عند الكِبَرْ؟

مهندس.. طيار.. دكتورة أسنان.. شرطي سير.. وإحداهم مشهورة “تيك توك “، هكذا سطر أيتامٌ في خيالاتهم أحلامهم البسيطة في جمعية قرى الاطفال “SOS”، متأملين بمستقبلٍ باسطاً ذراعيه لهم

مهمتك صعود أربع درجات فقط، لترى قرية فيها 12 بيتا، يقطنها 39 طفلاً تترواح أعمارهم بين العام الواحد وال١٣ عاماً.

هم أطفال فاقدون للسند الأسري أو أيتام، جاءت بهم أقدارهم إلى قرية فتحت أبوابها لهم على مصراعيها، لتسعى في ذلك بأن تعوضهم عن الألم الذي يعتريهم صغاراً كانوا أو كباراً، موفرين لهم سبل الحياة التي يستحقوها.

في البيت الأسري تجد الام “البديلة” لهم، التي تسعى جاهدةً بأن توفر للأطفال الذين أصبحوا جزءاً من حياتها جميع أسس الحياة التي تشعرهم بالأمان والطمأنينة.

“الغد” زارت قرية الأطفال “SOS” في منطقة طبربور، للحديث مع الأطفال حول أحلامهم وطموحهم في المستقبل، إضافةً الى الأمهات البديلات اللواتي كن السند والأب والأم والأخ والصديق لهم.

يمكنكم دعم هؤلاء الأطفال من خلال زيارة الموقع الإلكتروني:

أطفال “SOS”.. أحلام معلقة بمستقبل مشرق (فيديو)www.sos-jordan.org