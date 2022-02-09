أطلق العنان للحس الرياضي بداخلك مع ساعة HUAWEI WATCH GT 3 مجموعة مراحل القمر II

تُعدّ ساعة HUAWEI WATCH GT 3 مجموعة مراحل القمر II الجديدة مفضلة من هواة الساعات الذكية؛ حيث إنها تقدم مجموعة مراحل القمر وهي من سمات الساعات الفاخرة، فضلاً عن ميزات الساعات الذكية، كما أنها تدعم عمر بطارية مذهل يصل إلى 14 يومًا وإدارة صحية شاملة طوال اليوم، إلى جانب ميزات مساعد الحياة المريح. ومع ذلك، يمكن لعشاق اللياقة البدنية الشعور بحماس أكثر؛ حيث إنها تقدم لهم أشياء أخرى مثل التدريبات المنضبطة. وتتوافق الساعة مع أجهزة هواوي، بالإضافة إلى أجهزة Android وiOS الأخرى. وستخبرك هذه المقالة بكيفية تحقيق أقصى استفادة من ميزات الرياضة واللياقة البدنية في الساعة.

مراقبة مستمرة لمعدل ضربات القلب في الوقت الفعلي

تتميز ساعة HUAWEI WATCH GT 3 مجموعة مراحل القمر II بتقنية HUAWEI TruSeenTM 5.0+ الجديدة والتي طورتها هواوي لتحسين مراقبة معدل ضربات القلب أثناء ممارسة الرياضة بدقة، خاصة أثناء التدريبات، ويمكنها قياس معدل ضربات القلب بدقة 5bpm وحدة. ويمكن لهذه التقنية القوية العمل على التدخل المضاد والحد من الضوضاء أثناء الحركة الناتجة عن ممارسة الرياضة. وهذا يعني أن الساعة يمكنها مراقبة معدل ضربات القلب باستمرار حتى أثناء التمرين، بما في ذلك الجري والمشي وركوب الدراجات. يتيح لك اكتشاف معدل ضربات القلب المستمر على مدار 24 ساعة فهم معدل ضربات القلب في الوقت الفعلي، كما يساعدك على ممارسة الرياضة بشكل أكثر علمية وفعالية. وتتميز التقنية أيضًا بالكفاءة في استخدام الطاقة وتوفر نسبة إشارة أعلى إلى الضوضاء. وإلى جانب ذلك، عززت الساعة قدرات متابعة نسبة تشبع الأكسجين في الدم SpO2.

تتبع دقيق لأنشطة التشغيل والجري

يوفر نظام تحديد المواقع GNSS الخماسي مزدوج النطاق للمستخدمين أيضًا تحديد المواقع الجغرافية بدقة أكبر. وبفضل القدرات القوية لهذا النظام، تتمتع ساعة HUAWEI WATCH GT 3 مجموعة مراحل القمر II بسرعة بحث سريعة، ودقة مسار للحركة عالية للغاية، وتسجل كل جزء من جهدك. بعد الانتهاء من التمرين، سيقوم نظام تحديد المواقع العالمي بإنشاء مسار التشغيل تلقائيًا. يمكنك مشاركته مع أصدقائك على تطبيقHUAWEI Health ودعوتهم للانضمام إلى المنافسة، كما تدعم الساعة التنقل الدقيق دون الاتصال بالإنترنت. إذا فقدت طريقك، يمكنك تشغيل طريق عودة الملاحة واتّباع التعليمات للعودة إلى نقطة البداية.

خطط التشغيل المخصصة

أكبر مشكلة في تدريب المتسابقين المبتدئين هي عدم معرفة كيفية تصميم برنامج تدريبي يناسب حالتهم البدنية وأسلوب حياتهم. تُعدّ خطط التشغيل التقليدية قاسية وقد لا تناسب الجميع. عندما يكون الناس غير قادرين على التمسك بالخطة، لا تسمح الخطط التقليدية بأي مجال للتعديل، وفي النهاية يشعرون بالإحباط ويتوقفون تمامًا عن التدريب. تقوم ساعة HUAWEI WATCH GT 3 مجموعة مراحل القمر II بعمل رائع للتكيف مع تفضيلات المستخدم وقدراته والحفاظ على حماسه. يمكن للساعة تغيير خطط التدريب وفقًا لحالتك البدنية وعادات التمرين. في الوقت نفسه، يمكنك أيضًا تحديد أهدافك الخاصة، وستقدم لك الساعة خطط تدريب مخصصة.

يمكنك البحث عن خطط التشغيل والجري السابقة وغيرها من المقاييس المفيدة المتعلقة بالجري والصحة من خلال تطبيقHUAWEI Health . بعد الانتهاء من التدريب كل أسبوع ، يمكنك عرض نتائج التدريب، من خلال قياس قدرة التشغيل الجديد من هواوي، وهو مؤشر القدرة على الجري (RAI)، وغيرها من المؤشرات الأخرى لمساعدتك على تتبع التقدم المحرز. سيتم تحديث خطة التدريب بانتظام بناء على مدى متابعتك لخطة التدريب واللياقة البدنية والتغيرات في قوة التشغيل.

أكثر من 100 وضع للتمرين

عندما يتعلق الأمر بأوضاع الرياضة والتمرين، فإن الساعة HUAWEI WATCH GT 3 مجموعة مراحل القمر II لديها الكثير لتقدمه. يمكنك الحصول على أكثر من 100 وضع للتمرين مع خوارزمية TruSportTMمن هواوي والتي توفر لك تقييمات رياضية مهنية واقتراحات لمساعدتك على فهم أداء كل تدريب بشكل أفضل، كما أنها تمكّنك من تحقيق أهداف اللياقة البدنية باستخدام البيانات العلمية وتساعدك على تطوير الانضباط الذاتي ونمط الحياة النشط. وتوفر الساعة نظام التدريبات الذي يشمل 18 وضعًا احترافيًا للتمرين، و12 تمرينًا في الهواء الطلق و7 تدريبات داخلية.

الخلاصة

ساعة HUAWEI WATCH GT 3 مجموعة مراحل القمر II هي مدرب لياقة بدنية شخصي يمكنك ارتداؤه على معصمك. لكنه أكثر من ذلك. تأتي الساعة مع مجموعة مراحل القمر II الجديدة وتصميم عصري كلاسيكي، وعمر بطارية يصل إلى 14 يومًا، وميزات إدارة صحية طوال اليوم، وميزات مساعد الحياة المريح.

تتوفر ساعةHUAWEI WATCH GT 3 مجموعة مراحل القمر II الجديدة حاليًا في الأردن بأربعة ألوان مذهلة هي: الأسود مقاس 46 مم بسعر 179 دينارًا، والبني مقاس 46 مم بسعر 199 دينارًا، والأسود الليلي مقاس 42 مم بسعر 162 دينارًا، والذهبي الشامبين مقاس 42 مم بسعر 229 دينارًا. وبإمكانك اقتناؤها من خلال متجر هواوي شروق الأردن الإلكتروني عبر الرابط التالي: t.ly/snqa، أو متجر هواوي Cell Avenue الإلكتروني عبر هذا الرابط: t.ly/mjHh، أو زيارة أيّ من المتاجر التي تعرض منتجات هواوي في المملكة، وستحصل على هدية مجانية عبارة عن ميزان HUAWEI Scale 3. وتأتي الساعة مع خدمة HUAWEI Care؛ حيث تتمتّع بضمان ضد الكسر العرضي للشاشة لمدة سنة.