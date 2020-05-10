أظهر لأصدقائك مهاراتك في الطهي مع هاتف Huawei nova 7i!

عمان- الآن، وبما أنه لديك الوقت الإضافي لتقضيه في المنزل، فلماذا لا تطور مهاراتك في الطهي؟ بغض النظر عن إعداد البيض السهل أو القهوة، لديك الآن الوقت للبحث عن المزيد من الوصفات والبدء بتجربة الطهي. لن يضر في شيء إذا أظهرت مهاراتك على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك أيضا! تخلص من جميع قوائم الطعام الجاهزة، لأن الشيف الرئيسي قد دخل المطبخ الآن.

إذا كنت طاهيا محترفا، اذهب مباشرة إلى المطبخ، واستكشف المكونات التي لديك، واصنع شيئا مميزا لتدهش به عائلتك. بالنسبة للهواة، ربما يكون من الأفضل البحث عن بعض الوصفات أولا، والحصول على الأدوات والمكونات المناسبة (كوب القياس يساعد كثيرا!) بمجرد أن يصبح الطبق جاهزا، قم بتقديمه بشكل جميل، وبعد ذلك استعد لعرضه على أصدقائك وعائلتك، وقد تتفاجأ بأنك ألهمتهم لإطلاق مهاراتهم في الطهي أيضًا!

بمجرد أن يصبح طبقك جاهزًا، لا بد من التقاط صورة له. ضعه بلطف على الطاولة، أضف بعض أدوات المائدة على الجانب، وقم بالتقاط الصورة. مع كاميرا هاتف Huawei nova 7i بدقة 48 ميجابكسل، والمدعمة بالذكاء الاصطناعي، ستحصل على نتيجة رائعة مع كل لون في طبقك، تجعله لامعًا بشكل جميل. يمكنك إما التقاط صور بدقة عالية مع الكاميرا الرئيسية بدقة 48 ميجابكسل، أو حتى إضافة بعض تأثيرات البوكيه مع عدسة بوكيه 2 ميجابكسل. ويمكنك أيضًا التقاط صور متعددة لجميع المكونات إذا كنت تريد نشر صور بتفاصيل أكثر.