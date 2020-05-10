أظهر لأصدقائك مهاراتك في الطهي مع هاتف Huawei nova 7i!

الآن، وبما أنه لديك الوقت الإضافي لتقضيه في المنزل، فلماذا لا تطور مهاراتك في الطهي؟ بغض النظر عن إعداد البيض السهل أو القهوة، لديك الآن الوقت للبحث عن المزيد من الوصفات والبدء بتجربة الطهي. لن يضر في شيء إذا أظهرت مهاراتك على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك أيضًا! تخلص من جميع قوائم الطعام الجاهزة، لأن الشيف الرئيسي قد دخل المطبخ الآن.

إذا كنت طاهيًا محترفًا، اذهب مباشرة إلى المطبخ، واستكشف المكونات التي لديك، واصنع شيئًا مميزًا لتدهش به عائلتك. بالنسبة للهواة، ربما يكون من الأفضل البحث عن بعض الوصفات أولاً، والحصول على الأدوات والمكونات المناسبة (كوب القياس يساعد كثيراً!) بمجرد أن يصبح الطبق جاهزًا، قم بتقديمه بشكل جميل، وبعد ذلك استعد لعرضه على أصدقائك وعائلتك، وقد تتفاجأ بأنك ألهمتهم لإطلاق مهاراتهم في الطهي أيضًا!

ضع الطبق في الإطار والتقط صورة مثالية

بمجرد أن يصبح طبقك جاهزًا، لا بد من التقاط صورة له. ضعه بلطف على الطاولة، أضف بعض أدوات المائدة على الجانب، وقم بالتقاط الصورة. مع كاميرا هاتف Huawei nova 7i بدقة 48 ميجابكسل، والمدعمة بالذكاء الاصطناعي، ستحصل على نتيجة رائعة مع كل لون في طبقك، تجعله لامعًا بشكل جميل. يمكنك إما التقاط صور بدقة عالية مع الكاميرا الرئيسية بدقة 48 ميجابكسل، أو حتى إضافة بعض تأثيرات البوكيه مع عدسة بوكيه 2 ميجابكسل. ويمكنك أيضًا التقاط صور متعددة لجميع المكونات إذا كنت تريد نشر صور بتفاصيل أكثر.

اسمح للذكاء الاصطناعي بالمساعدة

لا داعي للقلق إذا لم تتمكن من الحصول على الإعداد الصحيح للكاميرا، لأن هاتف Huawei nova 7i يأتي مدعومًا بالذكاء الاصطناعي القوي الذي يمكنه مساعدتك عند التقاط الصور. ستعزز ميزة AI HDR+ الضوء، وتضفي على صورك لمسة احترافية، مما يجعل صورة طبقك جاهزة للمشاركة.

كن مبدعًا مع مقاطع الفيديو

بدلاً من الصورة، لم لا تسجل مقطع فيديو أثناء عملية الطهي؟ اعرض بعض اللقطات الرائعة للمكونات أو اللقطات لجميع المكونات في المقلاة، أو إذا كنت تريد المخاطرة، حاول تسجيل مقطع بالحركة البطيئة أثناء تقليب الطبق. أصبح تجميع كل هذه المقاطع معًا، وإضافة بعض الموسيقى، وحتى إزالة الأجزاء غير المرغوب فيها، أمرًا سهلاً بفضل محرر الفيديو المدعم بالذكاء الاصطناعيAI Video Editor، الذي يمكنه القيام بكل ذلك وأكثر، بلمسة زر واحدة.

ضع كل شيء في لقطة عريضة على طاولتك

حضرت أكثر من طبق واحد؟ ضع كل شيء على طاولة الطعام والتقط لقطة جميلة. لا، ليس عليك التقاط صور متعددة لتناسب كل شيء، أو حتى المخاطرة باقتطاع بعض الأشياء لكي تظهر في الصورة. مع عدسة تصوير الزوايا العريضة في هاتف Huawei nova 7i بدقة 8 ميجابكسل، يمكنك احتواء كل شيء في إطار واحد، وإظهار نجاحك في الطهي في صورة واحدة مذهلة.

التقط صورة سيلفي مع طبقك الرائع

لا شيء يكتمل بدون صورة شخصية. التقط صورة سيلفي جميلة مع كاميرا سيلفي 16 ميجابكسل المدعمة بتقنية الذكاء الاصطناعي في هاتف Huawei nova 7i إما أثناء الطهي، أو حتى أمام طبقك النهائي، فلا توجد طريقة أفضل لإظهار فخرك بنجاح الطهي الخاص بك!

هذه النصائح ليست صعبة مثل وصفة الطهي التي قررت اتباعها، لكننا على يقين من أن الصور التي ستشاركها تستحق هذا المجهود. لن تجعل الجميع يشعر بالغيرة من مهاراتك في الطهي فقط، ولكن هذه أيضًا طريقة رائعة للتعلم، أو إتقان مهارة جديدة.

بإمكانك اليوم اقتناء هاتف Huawei nova 7i بسعر 222 دينارًا من خلال زيارة أيّ من المتاجر التي تعرض منتجات هواوي، أو طلبه من متجر هواوي الإلكتروني على الرابط: https://huaweieshop.jo/ بكل راحة وسهولة وأنت في مكانك، وسيتم إيصالها حتى باب منزلك خلال خمسة أيام عبر خدمة التوصيل المتوفرة في جميع أنحاء الأردن، باستثناء محافظة العقبة.