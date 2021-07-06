أعباء مالية تهدد استمرارية شركات التقنية بسبب كورونا

إبراهيم المبيضين

عمان – حذر رئيس جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات الاردنية “انتاج” الدكتور بشار حوامدة، من نقص التوريد لأجهزة الحواسيب ومستلزماتها للسوق المحلية بسبب ضعف الانتاج من الشركات المصنعة في العالم نتيجة الاغلاقات الذي تسببت به جائحة كورونا في دول عديدة حول العالم

وأوضح حوامدة ان الشركات المحلية المستوردة بدأت تتحمل كلف شحن كبيرة تتجاوز 5 أضعاف المعدل الطبيعي، بالإضافة للغرامات التي تفرضها الحكومة على الشركات التي تتأخر بتوريد متطلبات العطاءات للوزارات والمؤسسات الحكومية ما يزيد العبء على الشركات المحلية التي تعتبر هذه المشكلة خارجة عن ارادتها.

وطالب الدكتور حوامدة بإعفاء الشركات من غرامات التوريد، وذلك لأن الخلل ليس بيد الشركات ولا ضمن إمكانياتها، ولكن السبب يعود للشركات المصنعة في العالم.

وأكد بأن الجمعية على تواصل مع الحكومة ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة لإيجاد حل لهذه المشكلة التي يمكن ان تؤثر وتهدد قطاع واسع من الشركات العاملة في مضمار التقنية، لافتا الى اهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مضمار التقنية والاتصالات وذلك دعما لعملية التحول الرقمي في المملكة.

وحذر من فرض الغرامات وزيادة العبء المالي على الشركات المحلية، معتبرا ان ذلك يهدد استمرارية عمل الشركات، الأمر الذي يتسبب بإغلاقها، مما يؤدي الى زيادة تعقيد مشكلة البطالة وتعثر الشركات في المملكة بسبب جائحة كورونا.

وشدد الدكتور حوامدة على أهمية ان تتخذ الحكومة قرارا سريعا من شأنه حماية الشركات المحلية وتخفيف العبء المالي عليها.

وتتمثل أهداف جمعية ” إنتاج” – التي تضم في سجلاتها 250 شركة تعمل في مضمار الاتصالات وتقنية المعلومات – بدعم قضايا الصناعة، دعم صادرات القطاع، ترويج فرص الاستثمار في الصناعة في الأردن وفتح أسواق جديدة، توفير أبحاث حول الصناعة ومعلومات حول السوق، توحيد المعايير ومنح الشهادات والسيطرة على النوعية في صناعة تكنولوجيا المعلومات، دعم تطوير المصادر البشرية والعمل مع المؤسسات التعليمية للتركيز على المهارات العملية المطلوبة وتقوية العلاقات مع الجامعات المحلية والتعاون مع جامعات دولية والشروع ببرامج خاصة لفائدة طلبة الجامعات بما يتناسب مع متطلبات الشركات وسوق العمل.