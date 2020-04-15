أعراض المرض ترهق الأسهم العالمية

لندن – تراجعت الأسهم الأوروبية والآسيوية أمس بعدما حققت مكاسب لعدة جلسات مضت، مع تحول اهتمام المستثمرين لموسم نتائج الربع الأول لقياس مدى الضرر الذي أصاب الشركات بسبب فيروس كورونا.

ونزل المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.2 بالمائة، بعدما صعد بحوالي ثمانية بالمائة منذ السادس من نيسان (أبريل) وسط مؤشرات مبكرة على أن الأزمة الصحية تقترب من الذورة وآمال برفع إجراءات عزل عام شاملة قريبا.

وتعافى المؤشر بنحو 24 بالمائة من أقل مستوى في ثمانية أعوام الذي هوى إليه في آذار (مارس) ولكنه يظل منخفضا 22 بالمائة من مستواه القياسي. وحذر محللون من أن أي زيادة لحالات الإصابة بالفيروس قد تؤدي لموجة بيع أخرى.

ونزلت الأسهم الفرنسية 0.3 بالمائة بعدما أضحت فرنسا رابع دولة تسجل أكثر من 15 ألف حالة وفاة بالفيروس بعد إيطاليا وإسبانيا والولايات المتحدة.

وفي النصف الشرقي من الكرة الأرضية، أغلق المؤشر نيكي في بورصة طوكيو للأوراق المالية على انخفاض أمس، بعد أن لامس أعلى مستوى في شهر في الجلسة السابقة، بسبب عمليات بيع في أسهم القيمة التي تلقت ضربة بفعل مخاوف من ركود وشيك.

وما زال المستثمرون يفضلون الأسهم الدفاعية مثل الرعاية الصحية، بينما تسجل العديد من الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية مع آفاق ضعيفة للنمو مثل البنوك وشركات الشحن وصناعة الصلب أداء أقل من سائر السوق.

وتراجع المؤشر نيكي 0.45 بالمائة إلى 19550.09 نقطة بفعل عمليات بيع لجني الأرباح بعد أن ارتفع 3.13 بالمائة أول من أمس.

وأغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقا مستقرا تقريبا عند 1434.07 نقطة وارتفع 0.04 نقطة بيد أن الأسهم المنخفضة تجاوزت عدد الأسهم المرتفعة بمعدل 74 إلى 26.

ومن بين الأسهم التي تركز على القيمة، تراجعت البنوك 2.4 بالمائة. ونزل سهم مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية 2.6 بالمائة بينما خسر سهم مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية 2.1 بالمائة ونزل سهم مجموعة ميزوهو المالية 2.8 بالمائة.

كما عانت أسهم شركات السمسرة من خسائر بنسبة 2.8 بالمائة وتراجع سهم نومورا القابضة 2.3 بالمائة.

وتراجعت أسهم شركات صناعة الصلب 2.6 بالمائة وهوى سهم نيبون ستيل الرائدة بالقطاع 3.7 بالمائة وخسرت أسهم شركات الشحن 3.7 بالمائة.

وربحت أسهم شركات الأدوية 0.9 بالمائة، وارتفع سهم تشوجاي للصناعات الدوائية 2.7 بالمائة إلى مستوى قياسي مرتفع. – (رويترز)