أعراض بسيطة تتشابه مع “كورونا” تصنع “حاجزا نفسيا” للطالب وتعرضه لـ”التنمر”!

تغريد السعايدة

عمان- ما إن ظهرت بعض الأعراض المرضية الخفيفة “والمعتادة” على الطفل عبد الله (13 عاما)، حتى تبادر إلى تفكيره مباشرةً خوفه من تعليقات بعض زملائه في حال بانت عليه خلال الدوام المدرسي، ما ضاعف من خوفه من الذهاب للمدرسة، وقياس درجة حرارته أمام زملائه.

عبد الله تشكلت لديه قناعة بأن أي شخص قد يظهر عليه أعراض انفلونزا حتى وإن كانت معروفة بأنها “عادية”، فإنه يصبح شخصا غير مقبول في مجتمعه ولو من ناحية الاقتراب منه وملامسته واللعب معه؛ حيث يخاف زملاؤه في المدرسة من أي أعراض مرضية تتشابه مع أعراض “كورونا”، ما يجعله دائما بحالة خوف وحرص من عدم إظهار أي نوع من الشعور بالمرض.

تلك الحالة تتكرر لدى الكثير من الطلاب والأطفال، ممن تأثروا بشكل كبير من المبالغة في الحديث عن “كوفيد 19” وأعراضه، وقد يكون هذا التخوف ناتجا عن مشاهدة الأطفال لحالات التنمر والتعليق التي يتعرض لها المرضى أو المخالطون، وسماعهم الكثير من التعليقات، المرافقة لذلك، والانعزال عن المصابين أو المخالطين حتى ما بعد الشفاء أو فك الحجر عنهم.

الخوف من الملامسة والعدوى، هاجس الأطفال، كما هو الحال لدى الطفلة بتول (6 أعوام)، التي أصبحت حقيبتها المدرسية تمتلئ بالمعقمات اليدوية، والكمامات، والمناديل الورقية، خوفاً من أن يشعر المحيطون بها من الطلاب بأنها تعاني من أي أعراض مرضية مهما كانت.

وعلى الرغم من أن بتول ما تزال في الصف الأول، ولم تتعرف على باقي أفراد الصف، إلا أن والدتها تؤكد مدى حديثها المتكرر وحرصها على اتباع إجراءات السلامة بشكل “عفوي” كما في التباعد وعدم ملامسة الآخرين، وتبرر لوالدتها بذلك أنها تخشى العدوى وأن يقولوا عنها “معها كورونا وما بيلعب معها حد”، على حد تعبير الطفلة.

الجهات المختصة والقائمة على “ملف كورونا”، قامت بنشر العديد من الإرشادات والمحاذير لدى الأطفال، التي يمكن أن يتقيدوا بها لحماية أنفسهم وعائلاتهم، منذ بدايات ظهور انتشار جائحة كورونا في العالم ككل، ومن ثم في الأردن، وذلك مع ازدياد الحالات ووجود ردود أفعال عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو في محيط الأسرة التي تطال المصابين والمخالطين.

اختصاصي علم النفس التربوي الدكتور موسى مطارنة، يؤكد أن على الأهل تهيئة الطفل للخروج من المنزل والتعامل مع المجتمع الخارجي والمدارس، ومع زملائهم مع إبعاد الخوف، وبث الطمأنينة النفسية من حيث تهيئة الطفل نفسيا أن “كورونا” هو مرض كغيره من الأمراض التي يمكن أن تصيب أي إنسان، ولكن يمكن الحماية من خلال الوقاية فقط، وأن هذا الفيروس ليس موجودا فقط في المدرسة، بل في كل مكان.

ويشدد مطارنة على أهمية توعية الطلبة وإدراكهم بأن ارتفاع درجة الحرارة، على سبيل المثال، ليس شرطاً لأن يكون الشخص مصابا بـ”كورونا”، بل هي عوارض طبيعية لأمراض موسمية أخرى يمكن أن تمر بعلاج بسيط، مع التأكيد أن “كورونا” كذلك مرض يمكن علاجه بسهولة وهو ليس عيباً أو عاراً على المصاب، بل إنه أمر طبيعي في ظل وجود جائحة عالمية، وهذا قد يخلق حالة إيجابية لدى الأطفال.

كما يطلب مطارنة من الأهل أن يفرقوا بين التخويف والتوعية للأطفال، وعليهم أن يكونوا على وعي تام للمعطيات المطلوبة، واستخدام أساليب اجتماعية صحية ونفسية وتربوية، وعلى الأسرة أن تتحدث بهدوء مع الطفل، وألا نكرر كلمات التخويف والسلبية أمامهم وخاصة فيما يتعلق بالمدارس، كما على المدرسة أن تتمتع بهذه الروح الإيجابية وتعطي الأطفال الحرية في السلوك، مع مراعاة إجراءات الوقاية.

ويشير مطارنة إلى أن دور المدرسة كبير في توعية الطفل من أن المرض ليس عيباً ولا يدعو للانعزال أو الخوف من التنمر، وذلك من خلال نشرات توعوية، ولقاءات من المرشدين التربويين، وأن المبالغة خطر على الجميع ولا تعطي القوة والمناعة، والقلق والتوتر يزيد من ضعف المناعة التي تحمينا.

دراسة ألمانية حديثة، هي الأولى من نوعها في البلاد، بحسب الصحافة العالمية، كشفت عن أن “أزمة كورونا تسببت في تدهور نوعية الحياة والصحة النفسية لكثير من الأطفال والمراهقين وإن الأكثر تضرراً هم الأطفال المنحدرين من عائلات أضعف اجتماعياً، وأن معظم الأطفال والمراهقين يشعرون بالعبء، وكثيراً ما يساورهم القلق، وأن العلاقة بالأصدقاء تضررت لدى نحو 50 % من الأطفال بسبب غياب التواصل الجسدي لفترة طويلة”.

كما تدعو نتائج تلك الدراسات الخاصة بالأطفال و”كورونا”، إلى أهمية أن يكون هناك طريقة حوار تشاركية مع الأطفال، بحيث يتم مشاركة مشاعرهم مع ذويهم، كما أنه ليس من الضرورة بمكان أن يتم إطلاع الأطفال على التفاصيل المختلفة المتعلقة بجائحة “كورونا”، وإنما الاكتفاء بإعطاء النصح والتعليمات التي تحميهم من أي عدوى محتملة.

كما ينصح الخبراء بأهمية أن يتم تقديم معلومات صحيحة عن “كورونا”؛ إذ إنه من المتوقع أن يسمع الأطفال معلومات عن المرض من خلال منصات إعلامية ومواقع تواصل اجتماعي عدة، شكلت لديهم هذه الفكرة المرعبة بنظرهم، لذا، من المهم جداً أن نبين المعلومات الحقيقية والمناسبة لهم، من خلال مصادر صحيحة.