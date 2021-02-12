“أعراض خفيفة” لدى مصابي “كورونا” تجعل فئات عديدة “تستهتر” بخطورة المرض

تغريد السعايدة

عمان- يستغرب الشاب ليث أحمد من صديقه الذي لا يكترث لإصابته بفيروس كورونا، إذ يعتقد أن بعض النماذج التي حوله والأعراض الخفيفة التي تصيبهم كفيلة من أن لا يخاف من المرض والتهويل الذي حصل منذ بدء الجائحة، كما يعتقد.

ليث حاول مرارا وتكرارا أن يحذر صديقه من خطورة عدم اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة، وأن كل جسد مناعته تختلف عن غيره، وقد تكون الأعراض عليه خطيرة، وعلى غيره أقل، لكنه لا يأبه بما يقوله له.

الكثير من الأشخاص ما يزالون “يستخفون” بمرض كورونا وأن أعراضه قد تكون شديدة وتصل لحد الوفاة، ومصرين على تجاهل الإجراءات الصحية، معتقدين أن الإصابة ستشكل لهم “وقاية” من الإصابة مرة أخرى، لكن من دون إدراك ما قد يحصل خلال فترة الإصابة قد يكون خطيرا، عدا عن التسبب بنقل العدوى للآخرين.

العديد من الحالات المصابة بـ”كوفيد 19″ يتم إحصائها من قبل الجهات المتخصصة ضمن قائمة “المتعافين” من المرض، وقاموا بتلقي العلاج في المنزل خلال فترة الحجر المنزلي، ما دفع كثيرين للاعتقاد بأن الغالبية العظمى قد يصابون بالمرض ضمن أعراض “خفيفة”، وهذا أدى إلى حالة من “الاستهتار” وغياب اتباع الإجراءات الوقائية المفروضة في المجتمع.

هذا الأمر، بدد الشعور بالخوف لدى وسام صادق من مضاعفات خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا بعد أن شاهد بعض أقاربه ممن مرت عليهم الأعراض بـ”سلام”، على حد تعبيره، في الوقت الذي يرى فيه متخصصون أن هذا الاعتقاد هو من أخطر الأفكار التي يمكن أن تزيد من نسبة العدوى ومضاعفة الأعراض بشكل خطير على آخرين لا تتوفر لديهم المناعة الكافية لمحاربة الفيروس.

ويقول وسام إن ما لا يقل عن أربعة أشخاص من أقاربه أصيبوا بالمرض، ولكن سرعان ما تماثلوا للشفاء، دون ظهور أعراض مرضية خطيرة عليهم، وإنما كان إرهاقا عاما وفقدانا لحاسة الشم أو الذوق فقط، ما بث في نفسه شعورا بالاطمئنان بأن “كورونا” لم يعد خطيرا كما كان يعتقد في السابق.

بيد أن طبيب المجتمع والصحة العامة والمتخصص بالوبائيات الدكتور عبد الرحمن المعاني، يوضح أن “كوفيد 19” عادةً ما تكون أعراضه بسيطة أو معتدلة، ويمكن أن يعالج المصاب نفسه في البيت دون الحاجة إلى المستشفى، وهو ما يسمى بـ”الحجر المنزلي”، مؤكداً أن هذه الفترة ليست للنقاهة، وإنما للعلاج ومتابعة مراقبة لتطور الأعراض، ومن الوارد أن تزداد أو تنخفض خطورة الأعراض بحسب حالة المريض.

ويشير المعاني إلى أن الحجر المنزلي أو العلاج الذاتي للمصاب، أقرته الجهات المتخصصة من أجل التخفيف عن كاهل المستشفيات والقطاع الطبي، ولتوفير عدد الأسرة للحالات الخطيرة والتي تحتاج إلى عناية طبية فائقة، وبسبب زيادة الأعداد الكبيرة للمصابين بعد انتشار المرض بشكل ملحوظ في الأردن.

لذلك، يرى المعاني أن وجود أعراض بسيطة لدى بعض المصابين لا يعني بالضرورة أن يكون هذا أمرا مطمئنا لباقي الأفراد المحيطين بالمريض، فلكل حالة طبيعة معينة تعتمد على المناعة وقوة الجسد، وأن المريض الذي لم تتطلب حالته الدخول للمستشفى أو لم يصب بأعراض خطيرة، يمكن أن يتعرض غيره لأعراض أكثر خطورة، فالمرض معد، ويمكن أن يتضاعف بأي لحظة ومهما كانت الأعراض بسيطة، فإن نسبة العدوى كبيرة بين المخالطين، وهذا يتطلب الوعي والانتباه.

اختصاصي علم الاجتماع الدكتور حسين خزاعي، يؤكد أن الفكرة الأساسية والحقيقة المؤكدة هي أن المجتمع عليه أن يصل لقناعة أن فيروس كورونا مرض خطير وآثاره مدمرة على الأجساد، لذا ينبغي عدم الاستهانة بكل طرق الوقاية حتى لو أصيب الشخص بالمرض، والشفاء منه شفاء تاما؛ حيث أصبح الكثيرون يعتقدون أن “كورونا مرض بسيط ويمر مرور الكرام”، وهذا بحد ذاته فكرة مرفوضة تماماً في ظل المعطيات الصحية في العالم أجمع.

ويضيف خزاعي أن الصورة الخاطئة قد تدفع المجتمع إلى عدم الانتباه ومراعاة إجراءات السلامة العامة والوقائية من المرض، وعلى الجميع أن يتيقن أن خطر الإصابة يختلف من شخص لآخر، مشدداً على أهمية الابتعاد عن الإشاعات والأقاويل التي تغير مسار المجتمع الصحيح بضرورة الاحتياط من العدوى، وحتى بعد الإصابة يجب أن يكون هناك حذر وتوخي السلامة.

ويستهجن المعاني من الأفراد الذين يعتقدون أن الأعراض البسيطة لا تحتاج إلى علاج، ولا ينتبه لنفسه ومحيطه، ومن هنا تبدأ المشكلة، بحسب المعاني، وعليهم أن يعتنوا بأنفسهم وأن لا يبدأ مسلسل الاستهتار كما نراه الآن لدى بعض الفئات، خاصة مع وجود تحور للمرض، إذ تظهر دراسات أن نسبة زيادة انتشار العدوى في السلالة المتحورة تبلغ حوالي 56 %، وتصيب الأطفال أكثر بحوالي 35 % من الموجة الأولى من “كورونا”.

ويذهب المعاني إلى أن الحالات بدأت أعدادها بالتصاعد منذ فترة قصيرة، ويتوقع أن تزداد مع هذه الطمأنينة غير المبررة من المجتمع، وعليه، يجب على الجهات المتخصصة أن تنطلق بحملة توعية مشددة بالتزامن مع حملات مراقبة مكثفة وتوجيه العقوبة الرادعة لكل مخالف ومستهتر، وتطبيق الأنظمة والتعليمات المناسبة، حتى لا يؤثر ذلك على المنحى الوبائي، وأن يتم نشر الثقيف الصحي، لأن التوعية والثقافة هما علاج انتشار عدوى المرض، من خلال حملة وطنية شاملة.

ووفق الخزاعي، يجب على المجتمعات أن يكون لديها حس مجتمعي، كما أن الأفراد ينبغي أن يكون لديهم رادع ذاتي في حماية أنفسهم في البداية وحماية المحيطين منهم، من خلال عدم الاستهانة بكل ما يحدث من تطورات حول فيروس كورونا، وأن لا “ننخدع” بأي حديث غير مبني على وقائع وتصريحات رسمية صحيحة، كما يجب على الجهات المعنية أن تشجع الناس بشكل دائم على التسجيل عبر المنصة الخاصة بأخذ اللقاح في الوقت المناسب، والمسارعة إلى أن يكونوا ضمن قائمة الحاصلين عليه، حيث إن هذه الطريقة هي الوحيدة والفعالة والسلاح الوحيد لمحاربة الوباء والتخلص منه في مختلف دول العالم، وليس فقط في الأردن.

وسُجلت أول من أمس (1807) حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (341,984) حالة، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حالياً (13493) حالة.

كما سُجلت (10) حالات وفاة ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (4421) حالة. وبلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات (864) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (324,070) حالة.

وتدعو وزارة الصحة الجميع إلى الالتزام بأوامر الدفاع، واتباع سبل الوقاية، خصوصاً ارتداء الكمامات، وعدم إقامة التجمعات لأكثر من (20) شخصاً، ومتابعة الحملات التوعوية التي أطلقتها بالشراكة مع عدد من الوزارات والهيئات للوقاية من عدوى كورونا والتسجيل لأخذ المطعوم.