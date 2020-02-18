أعراض شائعة تنذر بقرب السكتة الدماغية

تحدث السكتة الدماغية عندما ينقطع تدفق الأكسجين إلى الدماغ بسبب تمزق أو انسداد الأوعية الدموية، فتبدأ خلايا المنطقة المصابة بالموت. ولكن، هل تدرك حقا الخطر الذي ينطوي عليه عدم الانتباه إلى العلامات التي تنذر بأن دماغك على وشك أن يعاني من هذه السكتة؟

وفي تقرير بصحيفة “كونفيدينسيال” الإسبانية، قال الكاتب إنريكي ثامورانو إن مشكلة الغثيان المستمر دون وجود سبب واضح يمكن أن تندرج ضمن الأعراض المرتبطة بالسكتات الدماغية.

وقدم الكاتب مجموعة من الأعراض الشائعة للسكتة الدماغية، والتي قد لا تكون متوقعة، وتذكّر دائما أن الكلمة الأخيرة فيما يتعلق بهذه الأعراض تعود إلى طبيبك، وإذا كنت قلقا جدا بشأن صحة دماغك، فمن الأفضل أن تزوره فورا أو تزور الطوارئ:

1- الصداع الشديد

أشار الكاتب إلى أن الأشخاص غالبا ما يخلطون بين الصداع الشديد والصداع النصفي، ولكنه من بين أحد الأعراض التي يجب الانتباه إليها عندما يتعلق الأمر بالسكتة الدماغية.

في هذا الصدد، يوضح الطبيب الأميركي سانجيف باتيل أنه “على الرغم من أن هذا الأمر ليس شائعا جدا، فإن الصداع الشديد يمكن أن يحدث نتيجة لنزيف في المخ”. لا ينبغي أن تشعر بالهلع لهذه المسألة، لأن الشعور بالصداع شائع جدا بين الناس، ولكن إذا لم يتوقف الألم أو كان متواصلا لعدة أيام، فمن الأفضل أن تذهب إلى الطبيب.

2- الغثيان

الشعور بالغثيان شائع جدا، وخاصة إذا تناول الشخص طعاما دسما أو استيقظ بعد ليلة غير مريحة. ويمكن أن يندرج الغثيان ضمن الأعراض المرتبطة بالسكتات الدماغية إذا لم تكن قادرا على شرح السبب. ويحذر باتيل من أن الغثيان يمكن أن يكون “بسبب شريان مسدود أو نزيف داخل الجمجمة”.

3- الفُواق

بالإضافة إلى كونه مزعجا جدا، قد يكون الفُواق واحدا من ضمن الأعراض التي تشير إلى إمكانية الإصابة بالسكتة الدماغية. وقد توصلت دراسة أجرتها “مجلة علم الأعصاب وجراحة الأعصاب والطب النفسي” إلى أن أحد أسباب الإصابة بالفُواق قد يكون مشكلة عصبية. ولن تسمح لك هذه المشكلة بالنوم إذا استمرت معك. في هذه الحالة، من الضروري أن تستشير الطبيب ليطمئنك على وضعك الصحي.

4- الدوار

يحذر جيسون تاربلي، اختصاصي الأعصاب في مركز سانت جون الصحي في كاليفورنيا، من أن “السكتة الدماغية في الجزء الخلفي من الدماغ يمكن أن تسبب مشاكل خطيرة في التوازن وشعورا بالدوخة”. إذا ظهرت فعلا دون سبب واضح وتكررت، فاذهب إلى الطوارئ على وجه السرعة دون تردد.

5- الارتباك

أضاف الكاتب أن الكثير من الأشخاص يعانون من فقدان الوظيفة الإدراكية مع تقدمهم في العمر، وهذا أمر طبيعي تماما. ولكن إذا لاحظت فجأة بعض الالتباس المفاجئ فينبغي أن تقلق بشأن ذلك. يحدث هذا الفقدان المؤقت للوظيفة الإدراكية، المعروف باسم الخرف الوعائي، عندما ينخفض تدفق الدم إلى الدماغ.

6- فقدان الذاكرة

من الواضح أن وظيفة الذاكرة تزداد سوءا كلما تقدمنا في السن. ولكن ينبغي أن تقلق إذا شعرت بذلك بشكل مفاجئ. في أي حال، إذا كانت لديك شكوك جدية بأنك تعاني من عدم القدرة على التذكّر، فإن الأفضل والأنسب هو أن تذهب فورا إلى طبيبك للحصول على رأيه.-(الجزيرة نت)