أعراض غير اعتيادية لأمراض معروفة

عمان- الغد- كشف الدكتور ألكسندر مياسنيكوف، ظهور أعراض غير اعتيادية لأمراض شائعة ومعروفة. بحسب ما نشر موقع “روسيا اليوم”

ويشير الدكتور، إلى أنه على سبيل المثال، ألم المفاصل، ليس بالضرورة علامة لالتهاب المفاصل، بل هو من العلامات التقليدية لسن اليأس. ونقص الهرمون الجنسي الأنثوي يمكن أن يظهر على شكل تهيج وجفاف الفم وهبات ساخنة وأيضا ألم في المفاصل.

ويضيف، يظهر ألم المفاصل بسبب العديد من الأمراض الفيروسية وخاصة التهاب الكبد B و C. كما أن التهابات الأمعاء مثل التهاب القولون التقرحي ومرض كرون، يمكن أن تسبب بشكل غير متوقع ألمًا في الركبة والمفاصل.

ويشير الدكتور، إلى أن جفاف الفم، قد يظهر بسبب فقر الدم ونقص فيتامين А، وبصورة أدق متلازمة شوغرن، الذي هو اضطراب في المناعة الذاتية يصيب النسيج الضام والغدد اللعابية. وهذا المرض يكون جزءا لا يتجزأ من أمراض الروماتيزم الأخرى.

ويمكن أن يكون الاكتئاب من علامات مرض الغدة الدرقية والسرطان. وأن التعب المزمن الذي يرافقه جفاف الفم، يشير إلى مرض الذئبة الحمامية، الذي بدوره يمكن أن يكون من أعراض داء Lyme disease .

وأيضا قد يكون الشعور بالحكة في جميع انحاء الجسم، من أعراض مرض الكبد، أمراض الدم والقصور الكلوي والتصلب المتعدد. ويجب أن نعلم أن الحكة الشديدة قد تشير إلى سرطان الغدد اللمفاوية.

وقد يكون ألم الكتف من أعراض احتشاء عضلة القلب، أو يشير إلى وجود حصى في كيس الصفراء.

واستنادا إلى هذا يجب على الطبيب المعالج أخذ هذه الأمور بالاعتبار وطرح الأسئلة الصحيحة على المريض، لأن نتائج التحاليل و التصوير بالرنين المغناطيسي، لا تعطي دائما الإجابة الدقيقة. لذلك يجب على المريض شرح حالته بوضوح وبصراحة ودون تحفظ، من أجل تشخيص المرض بصورة صحيحة.