أعراض كورونا بالتفصيل.. كل ما تحتاج معرفته عن الوباء

عمان الغد- تغير العالم منذ شهر ديسمبر الماضي حيث ظهر فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 في مدينة ووهان الصينية، وانتشاره في العالم، وسط وتيرة من التطورات التي نجم عنها إصابة نصف المليون مريض في 183 دولة مختلفة حتى اليوم.

هذا الوباء الذي فرض علينا اليوم العيش في حجر منزلي، وحظر تجول وقلق عالمي منه، مع ازدياد التطورات المتعلقة به، فما هو وباء كوفيد-19، وما هي أعراضه وما الذي يجب أن تعرفه عنه؟

ما هو؟

فيروس المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة كورونا 2 (سارز كوف 2). ويسمى المرض الناتج عنه مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد 19).

ما هي أعراضه؟

-التهاب الحلق

– الحمى

– الصداع

– الشعور بالتعب والإجهاد

– السعال الجاف

– سيلان أو احتقان الأنف

– صعوبة في التنفس

– الإسهال

*تظهر علامات وأعراض الفيروس بعد يومين إلى 14 يوما من التعرض لها.

أرقام مهمة

– يتعافي 80% دون علاح خاص

– 1 من كل 6 يصاب بالفيروس

– 2% من المصابين توفوا بسبب مشاكل طبية أساسية

– 605010 إصابة حول العالم

– 27982 وفاة حول العالم

– 137329 حالة تعافي حول العالم

من الأكثر عرضة للإصابة؟

تظهر الأعراض بين خفيفة إلى حادة، البعض لا يمكن ان تظهر عليه. بينما الأشخاص الأكبر سنا أو يعانون من حالات طبية مثل السكري وأمراض القلب والرئة، أكثر عرضة للإصابة بدرجة حادة من المرض. وهو قريب مما يحدث عند الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي الأخرى، مثل الإنفلونزا.

ما هي المضاعفات ؟

– التهاب كلتا الرئتين

– فشل عدة أعضاء في الجسم

– الوفاة

آلية الوقاية؟

• تجنب التجمعات الكبيرة.

• ابق على مسافة 6 أقدام أو 1.8 متر مع أي شخص .

• اغسل يديك كثيرا بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل

• استخدم مطهرا كحوليا بنسبة 60٪ على الأقل.

• غط فمك وأنفك بمرفقك أو بمنديل عند السعال أو العطس.

• تخلص من المنديل بعد استخدامه.

• تجنب لمس عينيك وأنفك وفمك إذا كانت يداك غير نظيفتين.

• نظف وطهر يوميًا الأسطح التي تلمسها بشكل متكرر.

• التزم بالمنزل خلال الحظر

• طهي اللحوم جيدا