أعضاء برشلونة يؤيدون ضم مبابي في استفتاء “موندو ديبورتيفو”

باريس – يرغب أعضاء نادي برشلونة في انضمام الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان للفريق الأول لكرة القدم الموسم المقبل، أكثر من أي مهاجم آخر.

وبحسب استطلاع للرأي بين أعضاء النادي وأعدته صحيفة (موندو ديبورتيفو) الكتالونية، فإن 48.66% يريدون مبابي الذي يلعب في صفوف بي إس جي منذ صيف العام 2017 والمطلوب بشدة في ريال مدريد، يليه الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان بنسبة 15.66%.

Celui qui fait vibrer les “Culés” c’est Kylian Mbappé https://t.co/9NCfQHQybw via @Canalsupporters — Michaël (@PSGInna) December 30, 2019

وذهب المركز الثالث بنسبة 12.66% لمن لم يجيبوا على الاستطلاع أو أجابوا بـ”لا أعلم” بعد سؤالهم عن أكثر مهاجم يودون ضمه للفريق الموسم المقبل، اما المركز الرابع فكان من نصيب الإنجليزي هاري كين لاعب توتنهام بتأييد 8.33% من الأعضاء.

واحتل البرازيلي نيمار لاعب البرسا سابقا وباريس سان جيرمان حاليا المرتبة الخامسة بـ7.33% ثم مواطنه فيرمينو لاعب ليفربول بنسبة 4.33%، وجاء الإنجليزي ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد سابعا بـ2%.

وتساوى الألماني تيمو فيرنر لاعب لايبزيج والمصري محمد صلاح مهاجم ليفربول بنسبة 0.33% وهي نفس النسبة التي حصل عليها خيار ضم لاعب من ناشئي البرسا. (إفي)