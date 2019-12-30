أعضاء في مجلس أمانة عمان يطلبون سحب قانونها الخاص

عمان- الغد- توافق أعضاء منتخبون في مجلس أمانة عمان الكبرى على الطلب من الحكومة عبر أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، سحب مشروع قانون أمانة عمان الكبرى الخاص الذي أدرجته الحكومة على جدول أعمال الدورة العادية لمجلس الأمة المنعقدة حاليا.

وقال عضو مجلس الأمانة المهندس خالد محفوظ لـ”الغد” إن اجتماعا غير رسمي انعقد أمس بمكتب نائب الأمين للتباحث في مسودة المشروع، إذ جرى التوافق على الطلب من الحكومة بإعادته لمجلس الأمانة لإجراء تعديلات قال إنها “ضرورية”، لافتا إلى أن مجلس الأمانة الحالي لم يطلع على مسودة مشروع القانون.