أعضاء في مجلس الأمانة يطالبون بصلاحية تعيين مدير المدينة

عمان – الغد- توافق أعضاء في مجلس أمانة عمان الكبرى، مساء السبت، في اعقاب اجتماع انعقد في منزل العضو تيسير الحنيطي، على اجراء تعديلات طلبوا إدخالها على مشروع القانون الخاص للأمانة.

وقال الأعضاء لـ”الغد” أنه سيتم طلب انعقاد جلسة خاصة وطارئة لمجلس الأمانة لهذه الغاية.

وتمحورت التعديلات المطلوبة حول الإبقاء على اللجان المحلية في مشروع ” القانون”، فضلا عن تعريف عضو مجلس الأمانة.

كما طالب الأعضاء بمنح المجلس صلاحية التنسيب بتعيين مدير المدينة بدلا من أمين عمان.

ويشار إلى ان مشروع القانون الخاص هو الآن في عهدة مجلس النواب الجديد.