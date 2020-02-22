أعضاء مجلس إدارة برشلونة يضغطون على بارتوميو للاستقالة

برشلونة – يواجه رئيس برشلونة جوسيب بماريا بارتوميو ضغوطا كبيرا من أعضاء بارزين في مجلس إدارة النادي للاستقالة من منصبه والدعوة لانتخابات من أجل حل الأزمة المؤسسية في البرسا.

ونقلت تقارير إخبارية عن مصادر بمجلس الأدارة شاركوا في غداء عمل غير رسمي مساء الأربعاء، أن الاجتماع كان “محتدما للغاية” وأن بعض نواب الرئيس ضغطوا على بارتوميو للدعوة لانتخابات هذا الصيف، أي قبل عام من انتهاء فترة ولايته.

وأشارت إذاعة (راديو كتالونيا) إلى أن نائبي الرئيس، ايميلي روساود وجوردي كاردونر تحدثا هاتفيا مع زملائهم في مجلس الإدارة لإجبار بارتوميو على الاستقالة.

El adjunto al Bartomeu, Masferrer, apartado de sus funciones https://t.co/ZGiyBF8FND pic.twitter.com/dLKaA3vAad — IUSPORT (@iusport) February 22, 2020

وعقد اجتماع أعضاء مجلس الإدارة خارج كامب نوج وكان متوترا ولم يكن رسميا، وبالتالي لن يعقد المتحدث باسم النادي مؤتمرا صحفيا.

وذكرت صحيفة (موندو ديبورتيو) في نسختها الرقمية أن الاجتماع شهد توترا وقد يترتب عليه استقالات والدعوة لانتخابات.

وكان قد أثير جدل مؤخرا بعدما كشفت إذاعة (كادينا سير) عن تعاقد إدارة برشلونة مع شركة لتحسين صورة رئيس النادي جوسيب بارتوميو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ومهاجمة بعض اللاعبين مثل جيرارد بيكيه وأيقونات النادي مثل تشافي هرنانديز وكارليس بيول، والمعارضين للرئيس، مثل خوان لابورتا ومرشح للرئاسة فيكتور فونت وغيرهم لكن إدارة النادي نفت هذه المزاعم. (إفي)