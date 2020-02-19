أعضاء مجلس ادارة الوحدات يلتقون روابط ومندوبي مشجعي النادي

عمان – الغد – عقد رئيس نادي الوحدات د. بشار حوامدة وأعضاء مجلس إدارة النادي اجتماع مع روابط ومندوبي مشجعي النادي في الاجتماع يوم أمس الثلاثاء بمقر النادي في غمدان.

بحضور اعضاء مجلس ادارة النادي عبد الرحمن النجار رئيس لجنة العلاقات العامة ورئيس اللجنة الاستشارية جميل سلامة، ومستشاري النادي القانونيين د. رمضان مخلوف والاستاذ رمضان درس .

وتم خلال الاجتماع الاطلاع على آلية تنظيم التشجيع وعمل الروابط للموسم الحالي 2020 لاظهار لقاءات الوحدات جماهيريا بأفضل صورها.

وتم خلال الاجتماع طرح فكرة توحيد الزي الرسمي للجماهير في المدرجات، ولاقت الفكرة ترحابا كبيرا من الحضور مع ضرورة الاخذ به مستقبليا.

واستمع د. حوامدة الى استفسارات المندوبين وخطط العمل وفق اسس ديموقراطية تعكس الصورة الحقيقية لنادي الوحدات والمنهج الذي يتعامل به مع ابناءه.