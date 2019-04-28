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أعضاء مجلس العاصمة يلتقون الوزير أبو يامين- صور

منذ 4 ساعات
جانب من الاعتصام

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موفق كمال
عمان- التقى أعضاء مجلس محافظة العاصمة قبل قليل وزير الدولة للشؤون القانونية مبارك أبو يامين وبحثوا معه ضرورة مقابلة رئيس الوزراء لنقل شكواهم من قرارات المجلس التنفيذي لمحافظة العاصمة وفق رئيس المجلس أحمد العبداللات .

ومن أهم شكاويهم؛ محاولة نقل أجور أصحاب شركات المقاولات الذين نفذوا عطاءات لعام  2018 وترتبت لهم أجور بقيمة 12 مليون دينار، ويريد المجلس التنفيذي اقتطاع المبلغ من موازنة عام 2019 ،ـ والتي تم تخصيصها بمبلغ 45 مليون دينار لتنفيذ مشاريع خدماتية لأهالي عمان.

وأكد العبداللات رفض مجلس محافظة العاصمة الاعتداء على أية مخصصات لمشاريع عام 2019، وكان مجلس محافظة العاصمة رفض الأسبوع الماضي طلب مناقلة مبلغ يزيد على 12 مليونا ترتبت لشركات المقاولات لتنفيذ مشاريع عام 2018 على أن يتم صرفها من موازنة 2019.

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