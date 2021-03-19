أعطال طالت “واتساب انستغرام ماسنجر” لساعة من الزمن.. والخدمات تعود إلى طبيعتها

إبراهيم المبيضين

عمّان- عانى مستخدمون في الاردن ودول حول العالم مساء اليوم الجمعة من انقطاع في خدمات رئيسية ثلاثة هي الواتساب والانستغرام والماسنجر وهي الخدمات التابعة والمملوكة جميعها لشركة ” الفيسبوك العالمية، ويستخدمها اكثر من 4 مليارات مستخدم حول العالم.

واكد هذه الانقطاعات ” موقع داونديتيكتور الإلكتروني العالمي” الذي يرصد الأعطال في التطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي حول العالم من خلال تجميع تقارير الحالة من عدة مصادر، فيما لم تعلن شركة ” الفيسبوك” العالمية عن اسباب الانقطاع والاعطال حتى اللحظة وفيما اذا شملت هذه المشاكل استخدام التطبيقات في جميع ارجاء العالم.

وقال خبراء متخصصون في الشان التقني لـ ” الغد” ان حالة انقطاع الخدمات كانت لفترة ساعة ولتعاود بعدها هذه التطبيقات العمل بشكلها الطبيعي.

واكد الخبير في مضمار شبكات التواصل الاجتماعي خالد الاحمد ان حالة الانقطاع استمرت لفترة ساعة مساء اليوم الجمعة، لافتا الى ان الاعطال شملت خدمات جميعها مملوكة لشركة الفيسبوك العالمية ما يعني ان السبب قد يتعلق بشأن تقني في عمليات الشركة.

بيد ان الاحمد اكد بان شركة الفيسبوك العالمية قد صرحت بان الامور طبيعية ولم تعط او تعلن عن اية اسباب لهذا الانقطاع في خدماتها الرئيسية.

واشار الاحمد الى ان هذه التطبيقات تشهد استخداما كثيفا من مختلف شرائح المجتمع في كل دول العالم نظرا لما توفره من مزايا للتواصل الاجتماعي وللتسويق ولخدمة جميع القطاعات، ما يلق بمسؤوليات كبيرا جدا على الشركات العالمية المشرفة على هذه التطبيقات لادامة هذه الخدمات.

وقال لا بد من ان يتعلم المستخدم البحث دائما عن بدائل لمختلف التطبيقات التي يستخدمها وذلك لان العالم الرقمي معرض لمشاكل تقنية او غير تقنية كغيره من القطاعات.

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