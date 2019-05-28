أعمال الخير تزدهر في رمضان.. فهل تستمر بعد انقضائه؟

ديما محبوبة

عمان– العمل التطوعي يعمر المجتمعات، ويضمن تكافل الأفراد داخله، فهو منظومة من الأخلاقيات، والمبادئ، والقيم التي تشجع على القيام بالخير الذي يتعدى نفعه الذات ليصل إلى الآخرين، ويكون من خلال جلب النفع، أو درء المفاسد.

ويأتي العمل التطوعي عن أشخاص متطوعين أو مجموعات وهيئات، اتجاه بعض الأشخاص المحتاجين في المجتمع، من خلال مساعدتهم على التخلص من مشاكلهم دون أخذ أي مقابل.

العديد من المبادرات التطوعية والفردية تنطلق في شهر رمضان المبارك، إذ تساعد الأسر المعوزة وتبحث عن الأكثر حاجة في القرى النائية والمحافظات، وتقدم لهم وجبات افطار يومية، عدا عن تأمين مسلتزمات البيت وكسوة العيد للأطفال، لما في ذلك من أجر كبير وثواب في الأيام المباركة.

غير أن اللافت بالأمر أن هذه المبادرات يتقلص عملها ما بعد شهر رمضان، وتقل الأعمال الخيرية في الأـيام العادية، بالرغم من أن أساس العمل التطوعي أن يستمر طوال العام، لكي يستفيد أكبر عدد ممكن من المحتاجين.

موسى أحمد وهو أحد المسؤولين عن الترويج لمبادرة تطوعية لمساعدة الفقراء والمحتاجين، إذ اتفق مع أحد المطاعم بتحضير إفطار يومي مدفوع الأجر، وريع هذا الفطور يذهب للمحتاجين.

ويؤكد أن هذه المبادرة تحدث في شهر رمضان الكريم من كل عام، لكن عملهم التطوعي يكون عادة طوال العام بأشكال مختلفة كتوزيع المؤن على الفقراء، وتوفير فرص تعليم لهم، وخصوصا الموهوبين منهم.

وتقوم جمعية الأيادي الواعدة على مدار العام بتوزيع احتياجات العائلات الفقيرة بالمناطق النائية، ويقول المدير العام للجمعية عزمي شاهين، “بأن هذه الجمعية تهتم بالشأن المجتمعي ورعاية الفقراء، وتقديم العون لهم في كافة المناطق، وخصوصا الأكثر حظا”.

ويرى شاهين أن الكثير من المبادرات تتواجد فقط في شهر رمضان المبارك، وهو أمر جيد، لكن الاستمرارية بالعمل التطوعي هو الأهم والأكثر تغييرا في المجتمعات ويلامس التغيير الحقيقي، إذ أن كثرة التبرعات وأعمال الخير بأشكالها المتعددة تنعكس إيجابا على الأسر المحتاجة.

ويلفت إلى أن الجمعية تقوم بشكل مباشر وعلى مدار العام بتوزيع طرود الخير، وفي فصل الشتاء تهتم بايصال حاجتهم، والاهتمام أيضا بتحسين المدارس والبنية التحتية، وخصوصا للمناطق النائية.

ويضيف شاهين، كما تقوم الجمعية بتنظيم أنشطة وأعمال تطوعية أخرى، مثل: توزيع كروت مؤون للعائلات المحتاجة، يمكنهم من شراء ما يريدون ضمن قسيمة مالية معينة، وغالبا ما تكون بقيمة خمسون دينارا للعائلة الواحدة. وفق شاهين.

اختصاصي الشريعة د. منذر زيتون يؤكد أن العمل التطوعي سمة المجتمع الصالح الذي يعبر عن التكافل والعطاء، والذي يتوجب على فئات المجتمع أن تدرك أن العمل التطوعي يجب أن لا يكون فقط في شهر رمضان الكريم، وإن كان أجره مضاعف.

ويضرب مثال بأن هناك الكثير ممن يقومون بتأجيل الزكاة وإن جاء وقتها، إلى الشهر الكريم، وهنا يرى زيتون بأن الإثم أكبر، فالعبادة يتوجب أن تكون في وقتها ما يعني أن الخير والعمل التطوعي يجب أن يكون طوال العام لما له من فضل وأثر إيجابي على حياة المجتمع.

والبعض بحسب زيتون يجدون أن عمل الخير مختزل في الشهر الكريم لما له أجر كبير، وهو أمر جيد بكل تأكيد، لكن عمل الخير لا وقت محدد له.

ويلخص بأن العمل التطوعي له أهمية كبيرة في بناء المجتمع والتكافل، ويتوجب التفكير بأن العطايا تكون أكثر في شهر رمضان الكريم، ما يجعل سداد حاجيات الفقراء والمحتاجين كبيرة، مشجعا مع استمرار هذا العطاء يعني سداد حاجياتهم طوال العام.

ويلفت زيتون إلى أن المؤسسات والجمعيات الخيرية والمساجد التي تحظى بعدد كبير من المساعدات العينية والمالية في شهر رمضان يتوجب عليها أن تكون أكثر وعيا في توزيعها على الفقراء والمحتاجين.

ذلك يعني أنه من الممكن أن يتم توزيع تلك العطايا حتى بعد الشهر الفضيل، لضمان الخير على هذه الفئات فترة زمنية أكبر.

اختصاصي علم الاجتماع د. محمد جريبيع يبين أن الخير باق في نفوس الكثيرين، فالعطاء والخير والسعي لكسب الأجر ورسم صور التكافل بين أفراد المجتمع يجعل الكثيرون يتهافتون لأجل الخير والعمل التطوعي.

ويؤكد أن العمل التطوعي له أوجه عدة طوال السنة، وعلى سبيل المثال يرى أن الاهتمام بالمدارس والطرقات والقطاعات الخدمية أكثر من تأمين لقمة العيش طوال العام، وأن التركيز على المؤن والعطايا المادية تكون في الشهر الكريم.

والأمران مهمان للمجتمع ولإعماره، وعليه ينصح بأن تكون روح المبادرة والعطاء مستمرة طوال العام، وليست مكرسة في الشهر الفضيل فقط.