أعمال بارزة يعرضها مزاد كريستيز الثالث لفنون الشرق الأوسط



لندن- من المنتظر في الثالث والعشرين من تشرين الأول (أكتوبر) المقبل إقامة مزاد كريستيز الثالث لفنون الشرق الأوسط الحديثة والمعاصرة بعد إدراجه ضمن أسبوع الفن الإسلامي، الحدث العريق الذي يتسم بثراء المحتوى الفني وتفرّده، ويقام سنوياً في العاصمة البريطانية لندن. وجُمع للمزاد المرتقب نحو تسعين عملاً رفيعاً من الأعمال الفنية الشرق أوسطية من أنحاء متفرقة من العالم، مثل لوس أنجلوس ونيويورك ولندن ودبي وباريس وبيروت وبوينس آيرس وميلان وبيرث والدار البيضاء وغيرها.

وبهذه المناسبة، قالت هالة خياط مديرة المزادات في كريستيز الشرق الأوسط، إن ثمّة مجموعة من العوامل المتنوعة التي تميّز مزاد كريستيز الثالث لفنون الشرق الأوسط في لندن، مشيرة إلى تنوّع المواد المستخدمة في الأعمال الفنية، والموضوعات المستخدمة في تأليفها، واختلاف المناطق الجغرافية للفنانين، وتباين التقديرات السعرية للبيع، وأضافت: “يتيح هذا التنوع أرضية عالمية خصبة للفنّ والفنانين من هذه المنطقة المتسمة بالتطوّر الفني المستمر، حيث يمكن لجامعي المقتنيات من جميع الأذواق العثور على شيء يناسب كلاً منهم، نظراً لتنوع الأعمال الفنية المعروضة.