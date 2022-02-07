أغذية تخفف من سيلان الأنف

سيلان الأنف، العامل المشترك في أمراض فصل الشتاء، وفي مقدمتها الرشح والانفلونزا والحساسية. إذ يعاني بعض الأفراد منها بحدّة أعراضاً متفاوتة.

سيلان الأنف

سيلان الأنف هو زيادة نسبة إفرازات الأنف عن المعدل الطبيعي، وينجم عن أي مؤثر قد يسبب تهيجًا في النسيج الأنفي. هذه الإفرازات بكمية معينة، ومن الطبيعي وجودها كونها توفر الترطيب للأنف.

في حين ينذر ازدياد إنتاج هذا السائل بوجود مشاكل صحية.

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ما هي الحالات التي قد تؤدي إلى ازدياد سيلان الأنف؟

تتعدد العوامل التي تؤدي إلى ازدياد سيلان الأنف، ومنها:

1- الرشح: عدوى فيروسية تصيب الجهاز التنفسي العلوي. وقد تؤدي إلى سيلان الأنف.

2- التهاب الجيوب الأنفية.

3- الحساسية: نتيجة مسببات عدّة منها الغبار، والحيوانات، والأعشاب، والأزهار، وأنواع الملابس واستنشاق بعض الأطعمة.

4- حساسية الطعام: قد تظهر العديد من الأعراض بسبب هذه الحالة الصحية، ومنها: سيلان الأنف، تورم اللسان، القيء والدوخة. وفي هذه الحالات، يجب تحديد المأكولات المسببة لهذه الحساسية مع خبير تغذية والامتناع عنها.

5-التهاب الأنف الذوقي أو التهاب الأنف غير التحسسي: ينتج عن سيلان الأنف غير التحسسي، ويظهر بعد تناول أو استنشاق الأطعمة الغنية بالتوابل، ما يزيد من إنتاج السائل المخاطي، ومن هذه الأغذية: الثوم، الكاري، الحر والبهارات.

أعراض سيلان الأنف بعد تناول هذه الأطعمة

العطس، احتقان في الحلق، حكة في الأنف، انسداد ومن ثم سيلان الأنف.

نصائح الغذائية يجب اتباعها لتجنّب سيلان الأنف؟

1- تفادي الأطعمة المسببة للحساسية وسيلان الأنف.

2- الامتناع عن التدخين.

3- شرب المياه والسوائل لترطيب منطقتي الأنف والحلق.

4- شرب مشروبات دافئة قد تحدّ من سيلان الأنف.

5- تجنّب الكحول والكافيين.

6- تناول الأطعمة التي تقوي جهاز المناعة، ومن أبرزها: المكسرات، الكركم، الخضار الورقية الخضراء.

إلى جانب الأطعمة الغنية بالفيتامين “C” كالبرتقال، والحامض، والفريز، والفليفلة، والكيوي، والبروكلي. بالإضافة إلى السلمون والبيض.