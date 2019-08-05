أغلى 5 مدافعي كرة قدم في العالم

لندن – جعل مانشستر يونايتد من الدولي الإنجليزي هاري ماغواير أغلى مدافع في العالم، بإعلانه الإثنين التعاقد معه من ليستر سيتي، في صفقة قدرت وسائل الإعلام قيمتها بـ 80 مليون جنيه استرليني (97 مليون دولار).

في ما يأتي أغلى خمسة مدافعين في تاريخ كرة القدم:

انضم إبن الـ26 عاما من ليستر سيتي الى مانشستر يونايتد الإنجليزيين في الخامس من آب/أغسطس، في صفقة قدرت بـ80 مليون جنيه استرليني.

شكل محط اهتمام كبير من “الشياطين الحمر” في محاولة لمعالجة المشاكل الدفاعية التي عانى منها في الموسم الماضي، وساهمت في حلوله سادسا في ترتيب الدوري الممتاز، خارج المراكز الأربعة الأولى المؤهلة الى دوري أبطال أوروبا.

انضم الهولندي الى ليفربول قادما من ساوثمبتون في كانون الثاني (يناير) 2018 مقابل 75 مليون جنيه، وبقي الى الآن أغلى مدافع في العالم.

يعتبره العديد من النقاد أفضل مدافع في العالم. اختير أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2018-2019، بعدما ساهم بشكل أساسي في جعل دفاع فريقه الأفضل في البريمرليغ (تلقى 22 هدفا في 38 مباراة)، وإنهاء الموسم ثانيا خلف حامل اللقب مانشستر سيتي.

كما ساهم فان دايك (28 عاما) في تتويج “الحمر” بلقبهم السادس في دوري أبطال أوروبا والأول في المسابقة القارية منذ العام 2005.

دفع بايرن ميونيخ بطل ألمانيا 68 مليون جنيه للتعاقد مع الظهير الفرنسي البالغ من العمر 23 عاما، قادما من أتلتيكو مدريد.

اللاعب المتوج مع منتخب بلاده بلقب مونديال روسيا 2018، انتقل الى إسبانيا في الرابعة من العمر، وتدرج في الفئات العمرية لنادي العاصمة.

انضم المدافع الهولندي الى يوفنتوس الإيطالي في تموز (يوليو) 2019 مقابل 67,5 مليون جنيه، في صفقة قد تصل قيمتها الاجمالية الى 77 مليونا (وتجعل منه بالتالي أغلى مدافع) مع المكافآت والحوافز.

فرض الهولندي نفسه أحد نجوم كرة القدم الأوروبية في الموسم الماضي، وساهم في قيادة فريقه أياكس أمستردام الى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا. إبن الـ20 عاما حمل في الموسم الماضي شارة قيادة فريق العاصمة الهولندية، بعد نحو عامين فقط من بدايته مع الفريق والمنتخب.

انضم المدافع الفرنسي في كانون الثاني (يناير) 2018 من أتلتيك بيلباو الى مانشستر سيتي الإنكليزي لقاء 57 مليون جنيه استرليني.

دافع عن ألوان الفريق الإسباني منذ السادسة عشرة من عمره، وخاض معه 200 مباراة قبل الانضمام الى سيتي في صفقة كانت قياسية للفريق الإنكليزي في حينه. حقق مع الفريق الأزرق لقب الدوري الممتاز مرتين، اضافة الى لقب في كل من كأس إنجلترا وكأس الرابطة.