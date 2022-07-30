أغنيات الغربة.. عابرة لأجيال وأزمان لتجسد مشاعر الحنين

لطالما كانت الأغاني مدعاة لتغذية الروح ومؤشراً على ذوق يختلف باختلاف صاحبه وبما يهوى من الاستماع إليه

هنالك أغان تحمل نفساً محددا أو ما يسمى بالهوية الثابتة كالأغنية التراثية والوطنية التي يستمع لها في المناسبات

غادة الشيخ – طالما كانت الأغاني مدعاة لتغذية الروح ومؤشرا على ذوق يختلف باختلاف صاحبه، وبما يهوى من الاستماع إليه، ومن هو باحر في عالم الأغاني بعمق، يدرك أن طبيعة الأغاني وما تحتويه من كلمات لا تعتبر حكماً مطلقاً للحالة النفسية التي يعيشها المستمع.

فالاستماع إلى الأغاني الحزينة مثلا، لا يستوجب لزاما أن تكون محطما نفسيا أو مررت بتجربة قاسية للاستماع إليها، ربما يكون اللحن أقوى تأثيراً من الكلمة في ذلك النوع من الأغاني وربما ببساطة ذوقك هو يحمل الطابع الحزين، كمحبي الأغنية العراقية مثلاً!

كذلك الأغنية المبهجة، فمن غير المطلوب أن تكون تشعر بحالة نفسية ترقص من الفرح، بل على العكس هناك كثير من يلجأون إلى الأغنية “المفرفحة” للهروب من قساوة ما يمرون به، ولعل أغاني روبي خير مثال على علاج النفسية “التعبانة”.

لكن، وعلى صعيد آخر، هناك أغان تحمل نفساً محددا أو ما يسمى بالهوية الثابتة كالأغنية التراثية والأغاني الوطنية التي غالباً ما يتزامن الاستماع لها في مناسبات وأحداث معينة كالأعراس أو المناسبات الوطنية وغيرها، ومثال الأغاني التي تحمل نمطا أو هوية واضحة أغاني الغربة،، وما أكثرها مؤخراً.

تصاب بحالة غريبة، عندما ترى الشباب/ات العربي يردد أغاني الغربة، خصوصاً وأن لها نصيبا حضورا قويا في الأغنية البديلة، تلك الحالة التي تشعر بها تشبه روح أغاني الغربة لبعض المغنين/ات الشباب/ات من العالم العربي لا سيما مغنيي الأندر غراوند أو الأغاني البديلة، ففي الظاهر هي تحكي بطريقة أو بأخرى عن حلم الهجرة الذي تحقق لكن من يبحث في العمق فهي تحمل أيضاً مشاعر الحنين والاستياء من الظروف التي جعلت من الشباب العربي يهاجر ويلقب بالمغترب/ة.

تماماً مثل من يستمع لهذا النوع من الأغاني، فهو مثله مثل أي شاب يعيش في منطقة عربية تقتل الأحلام قبل رسمها في المخيلة، وطرد المواهب وطرد كل من هو آخر ومختلف، فمن يسمعها هو في نهاية الأمر سواء اعترف أم لم يعترف متعلق ببلده، لكن حالة الطرد الإقسائي هي التي جعلته يسبح في بحر أغاني الغربة ويتخيل نفسه في بلاد الغرب، مثل إيطاليا في أغنية “ألو ألو”، وبرلين في أغنية “في أسئلة براسي”.

وهنا في هذا التقرير قراءة في بعض أغاني الغربة للشباب العربي، وحديث مع عشاقها نبدأها بأغنية “ألو ألو” للمغني التونسي بلطي، حيث تقول الأغنية القائمة على أساس مكالمة هاتفية وهمية يجريها شاب مغترب في إيطاليا مع حبيبته: “ألو ألو يا عمري وينك قالو يا شبابي وينك، سلملي عالحبيبة عايش بين ناس غريبة مش عارف مكاني وين!”

“الأيام ضحكوا على شيبتي، وشبة ولات شيبات” يقول بلطي في المقطع الثاني من الأغنية وهو يمرر أصابعه بين رأسه متحسساً الشيب الذي اجتاح رأسه من قسوة الأيام وخيبتها في بلده الأم، ويتساءل في حديثه الوهمي مع حبيبته الغالية عن الأسباب التي ذهبت به إلى بلد الغربة إيطاليا وأمواجها العالية كما يصفها، ويقول في خضم شرحه عن إيطاليا في جملة بدت كأنها جملة معترضة قاطع نفسه بها دون قصد مستسلماً لمشاهر الحنين: “الوحش كبر يا الأخوات!”.

يصمت ملطي مع دخول آلة الكمان قبل الدخول إلى المقطع الثالث، ويحول خطابه إلى الشباب العربي، وكأنه يفكر معهم بصوت عال ويقول مفسراً هجرته وأحلام هجرة الشباب من جيله: “ألو يا شبابنا، هجرنا كي تسكر بابنا، شكون حبابنا والصافي من الخوان، وينك يا بلادنا حبيناها بكاتنا ناس باعتنا ما شراتنا،، ما يحبوش الإنسان!”، وكأن مالطي في جملته هذه يتحسر على ما آلت إليه ثورة الياسمين في بلده تونس اليوم من نتاج لا يتوافق مع حلم الحرية عند انطلاق الثورة قبل 12 عاماً.

هنا، يعود في مالطي ويقول بعبارة تشبه كثيراً عبارات الشباب المغترب تلك التي تنشد العودة إلى الوطن يوماً ما وزرع بذور التغيير فيه، ويقول: “نرجع نزرع وريدة، وينور البستان!”.

ربما كانت أغنية “ألو ألو” لمطربها الشاب مالطي أكثر وضوحاً وصراحة في التعامل مع الغربة والتصالح مع فكرة قسوتها الأقل وطأة من قسوة الوطن كذلك الاعتراف بحلم العودة يوماً ما إليه، على عكس أغنية “في أسئلة براسي” للمغني الفلسطيني الشاب فرج سليمان، الذي يحاول في أغانيه الالتفاف لحقيقة حنينه لبلده، وادعائه بأن محادثته أيضاً الوهمية مع حبيبته السابقة لا تعني أنه اشتاق إلى فلسطين، رغم أنه اعترف باشتياقه لمحبوبته التي حسب ما يقول الحي الذي يعيش فيه أنها سبب هجرته للبلد والاتجاه نحو برلين.

تقول الأغنية في مطلعها: “في أسئلة براسي عنك عن الحارة عن كيف مرء الوقت عن شو عملتي عالسكت، شوي بتوجع برلين حلوة مليانة ناس بس بشتاق لام صبري وبشتاقلك انت بالأساس”، يناقض فرج سليمان نفسه في محاولة تخفيف وجع برلين الذي وصفه بـ “الشوي”، خصوصاً عندما يستفسر من خلال حديثه المفترض مع حبيبته عن أدق تفاصيل الحارة التي كان يعيش فيها، حيث وصل فيه الأمر إلى السؤال عن: “مين أجّر داره لمشتاب؟

بعدها؟ بعدها؟ بعدها؟ وغيرها من أسئلة تدور في رأس فرج سليمان في أغنيته، وكأنه لا ينتظر جواباً على استفسارته فقط بل كأنها أسئلة بمفهومها التقريري التي يعلم أجوبتها لكنه يريد أن يثبت لنفسه كمغترب أنه ما يزال ملتصقا ببلده وحيه وحارته وحتى عمارات حارته التي وصف تلاصقها مع بعض كتلاصقه مع وطنه: “أقرب من شفة على شفة”.

“حلوة القصة الي اخترعوها القصة أحلى من الحقيقة” مؤلمة هذه العبارة التي ذكرها سليمان وهو يسخر من الأسباب التي تداولها نساء حيه وهن “ينقشن الكعك” التي دفعت به إلى الهجرة، واعتقادهن أنها بسبب هجران حبيبته له التي حملوها مسؤولية لا دخل فيها، فهذه القصة التي اخترعنها أجمل من الحقيقة التي جعلته “يهج من البلد”.

اللافت أنه لم يذكر السبب الحقيقي الذي دفع به إلى الهجرة إلى برلين، ما يجعل المستمع يرجح أن كلام نسوة الحي هو الحقيقة، وهنا يظهر سبب آخر يدفع بالشاب/ة العربي/ية إلى طرق أبواب الهجرة، ليس لدواع سياسية واقتصادية فقط، يبدو أن الدواعي العاطفية سبب أيضاً!

فيما اختصر الفنان الأردني الشاب أحمد الزعبي في أغنيته “غربة” حال كثير من الشباب/ات العربي الذي فاض بهم/ن الكيل واغتربوا، تحديداً أولئك من اعتقدوا أن بلاد المهجر ستكون بمثابة بلاد العجائب، ساحرة حاضنة للأحلام وداعمة لها، لكن الواقع لا يشبه ذلك أبداً.

“شفت الويل يا يابا” كررها الزعبي مع نهاية كل عبارة رددها في أغنيته “غربة” التي اعتبر فيها أن جلسة واحدة مع والده على البلكون تسوى الدنيا وما فيها مقابل وجع الغربة، “والله الحق معاك يا يابا” يقول.

فلا بيت وسعه في غربته، ولا شيء جدد الحياة في قلبه، كما يصف بل على العكس اعتبر أن المستقبل هناك يذبل قلبه، تحديداً في حواره مع والدته في المقطع الثاني من الأغنية، التي يسأل فيها: “شو طلنا من الدنيا يا يمّا؟”.

لا تنفصل مشاعر الغربة عن مشاعر الحنين للمحبوب/ة، وهذا ما يظهر في كثير من الأغاني التي تحدثت عن الغربة مثل التي ذكرناها سابقاً، وحاضرة في أغنية الزعبي “غربة” عندما يتحدث عن نداء ابنة بلاده الأردن إليه، ويقول وهو يسرد قسوة غربته: “بنت بلادي سألت علي وأنا قلتلها شوي”، لكن في الحقيقة أن العمر ضاع عليه!

لا يوجد عقبة زمنية محددة للأغاني العربية التي تحدثت عن الغربة، ربما وقت النكبات والنكسات العربية كالأغاني التراثية الفلسطينية مثل “يا زريف الطول”، او قبلها لكن من الواضح أنها باتت نوع من أنواع الأغنية العربية فمثل أن هناك أغاني تجارية وأغاني مستقلة “بديلة” وأغاني التراث فلنعترف أن هناك خطا غنائيا اسمه أغنية الغربة.

نختم التقرير بأغنية عابرة لأجيال وأزمان أغاني الغربة العربية وهي أغنية “يا رايح وين مسافر” التي جسدت صوت ومشاعر الحنين لكن من قبل من يودع حبيبه أو محبوبته وليست العكس للراحل المغترب رشيد طه.