أغنية “أمنية” الجديدة تلقى استحسان الجمهور

عمّان- لاقت أغنية “دلع حالك” التي أطلقتها شركة أمنية مؤخراً، والتي يؤديها كل من الفنان المصري العالمي “أبو” والفنان الأردني ومبتكر موسيقى الراز، عزيز مرقة، استحسان الجمهور وردود فعل إيجابية لدى الأردنيين في الداخل والخارج، وحصدت بعد انتشارها الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي أكثر من نصف مليون مشاهدة في أقل من أسبوع.

ويميّز الأغنية التي كتب كلماتها الشاعر وكاتب الأغاني المصري المشهور، أمير طعيمة، وقام بتلحينها وتوزيعها الموسيقي أحمد طارق يحيى، تسليطها الضوء على جمال المواقع السياحية الأردنية الخلابة في فصل الصيف، حيث اشتملت على مقاطع تم تصويرها في وادي رم والبحر الميت والعقبة ومنطقة العبدلي بوليفارد ووسط العاصمة عمّان، وثّقت خلالها “أمنية” لحظات الجمال في طبيعة الأردن الخلابة وعبق تاريخه وسحر حضارته المعاصرة.

وتسعى أمنية من خلال هذه الأغنية، أن تنشر أجواء السعادة والإيجابية بين الأردنيين خلال فصل الصيف، إضافة إلى ترويجها لجمال الأردن الزاخر بالطبيعة المميزة والمواقع الأثرية الآخذة، ودعوة الأردنيين في الخارج لزيارة الأردن والاستمتاع بعطلة صيفية مميزة.

وتأتي هذه الأغنية، ضمن حملة الصيف التي أطلقتها أمنية وشملت أيضا مسابقة “العب واربح” المتوفرة حصرياً على تطبيق أمنية، والتي تضمن فرصاً للربح لجميع مشتركيها عند إعادة تعبئة رصيد خطوطهم أو دفع اشتراكاتهم الشهرية.

وتتنوع الجوائز التي ستقدمها أمنية خلال فترة الحملة، ما بين هواتف محمولة، وأرصدة مجانية، وumnicoin، إضافة إلى فرصة الدخول تلقائيا في السحب على الجائزة الكبرى وقيمتها 5000 دينار، وغيرها من الجوائز القيمة.