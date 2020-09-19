أغويرو قد يغيب عن الملاعب شهر أو اثنين بسبب الإصابة

لندن – أعلن مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا أن المهاجم سيرخيو أغويرو سيغيب عن الملاعب لمدة شهر أو شهرين بسبب الإصابة التي تعرض لها في الركبة.

وأصيب اللاعب الأرجنتيني البالغ من العمر 32 عاما في 22 حزيران (يونيو) الماضي في مباراة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز أمام بيرنلي، ومنذ ذلك الحين غاب عن عشر مباريات في منافسات محلية، وكذلك اثنتين بدوري الأبطال الأوروبي.

وتدرب أغويرو هذه الأيام على هامش المران الجماعي لسيتي، لكنه لن يكون جاهزا للعب قبل شهر أو اثنين.

وقال المدرب الإسباني “كنا نعلم أنها إصابة صعبة. لم يتمكن بعد من المشاركة في التدريبات الجماعية وسيرخيو ليس لاعبا يمكنه أن يستعيد لياقته سريعا”.

وأضاف “ظل بعيدا فترة طويلة وقد يصبح جاهزا في غضون شهر أو اثنين”.– (إفي)