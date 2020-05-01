أغويرو يؤكد مخاوف اللاعبين من استئناف البريمير ليغ.. وأندية البوندسليغا تبدأ فحوصات كورونا

مدن – اعتبر مهاجم منتخب الأرجنتين ونادي مانشستر سيتي سيرجيو أغويرو بأن اغلبية اللاعبين خائفين من استئناف مباريات الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتأمل رابطة الدوري الانجليزي في معاودة النشاط في 8 حزيران (يونيو) ما يستدعي عودة اللاعبين إلى التدريبات في 18 أيار (مايو) الحالي.

وجاء كلام اغويرو في مقابلة مع شبكة “ال شيرينغيتو” الأرجنتينية وقال “أغلبية اللاعبين خائفين لأن لديهم اطفال وعائلات”.

واضاف “انا خائف لكني أعيش مع صديقتي ولا أتواصل مع أشخاص آخرين. أمارس الحجر الصحي في منزلي والشخص الوحيد الذي يمكن أن أنقل العدوى إليه هي صديقتي”.

وتابع “يقولون بان بعض الاشخاص يمكن ان يكونوا مصابين (بفيروس كورونا) من دون ان تظهر عليهم العوارض وبالتالي يمكن ان ينقلوا العدوى اليك. ربما أعاني من هذا المرض ولا ادري”.

وتوقف الدوري الانجليزي في 13 أيار (مايو) بسبب تفشي وباء “كوفيد-19″، لكن الأندية مصممة على اكمال الموسم وخوض المباريات الـ92 المتبقية.

وكشف أغويرو بأن زملاءه سيكونون “مشدودي الأعصاب وشديدي الحرص” عندما يعودون إلى العمل. وأضاف “آمل في إيجاد لقاح في اسرع وقت ممكن لكي ننتهي من هذا الأمر”.

وكان قائد مانشستر يونايتد السابق غاري نيفيل اعرب عن قلقه إزاء صحة لاعبي الدوري الانجليزي في حال العودة السريعة الى المنافسات بعد رفع الاغلاق التام المفروض في بريطانيا بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقال الدولي الانجليزي السابق في حديث خلال برنامج “فوتبول شو” على شبكة “سكاي سبورتس” الأربعاء “قال رئيس اللجنة الصحية في الفيفا (البلجيكي ميشال دهوغ) انه لا يجب العودة إلى كرة القدم قبل أيلول (سبتمبر). أعتقد أنه في حال لم يكن قرارا مرتبطا بالاقتصاد، لن تعود كرة القدم لأشهر عدة”.

وتابع “يقوم الناس الآن بتقييم المخاطر. كم شخص يجب أن يموت وهو يلعب كرة القدم في الدوري الممتاز قبل أن يصبح الوضع مريرا؟ واحد؟ لاعب واحد؟ أو أن يذهب أحد الموظفين الى العناية المركزة؟ ما هي المخاطر التي يجب أن نتحملها؟ النقاش هو اقتصادي بحت”.

وقال اللاعب المتوج بدوري أبطال أوروبا في مناسبتين “إذا كانت الصحة أولوية، فهناك نتيجة واحدة في الوقت الراهن. كم من لاعب يعاني من الربو؟ كم من لاعب يعاني من مرض السكري؟”.

وأردف ابن الـ45 عاما “هل قيّموا كل تلك الامور وهم على استعداد لتعريض هؤلاء الأشخاص للخطر؟”.

مخاوف في ليفربول

على صعيد متصل، أعرب رئيس بلدية ليفربول جو أندرسون عن قلقه من التجمعات التي قد تحصل خارج ملعب “أنفيلد” التابع لفريق المدينة، في حال استئناف الدوري الانجليزي، حتى ولو خلف أبواب موصدة.

وكان ليفربول على بعد انتصارين فقط من تتويجه بطلا لإنجلترا للمرة الأولى منذ 30 عاما، قبل تعليق الدوري في 13 آذار (مارس) فائت إلى اجل غير مسمى بسبب “كوفيد-19”.

ويأمل مسؤولو رابطة الدوري الممتاز في استكمال الموسم، إلا أن “مشروع الاستئناف” لم يلق ترحاب العديد من اللاعبين الحاليين والسابقين الذين ارتأوا أنه من المبكر العودة الى المنافسات.

مما لا شك فيه انه في حال العودة إلى الملاعب، ستقام المباريات خلف أبواب موصدة، ألا أن أندرسون يرى أن ذلك لن يكون كافيا لمنع الجماهير من التجمعات، مسلطا الضوء على إمكانية تجاهل المشجعين الالتزام بالتباعد الاجتماعي والمسافة الآمنة في ظل الاحتفالات المرتقبة.

وقال أندرسون لهيئة الاذاعة البريطانية “بي بي سي” الخميس “حتى ولو أقيمت (المباريات) خلف أبواب مغلقة، سيتهافت الآلاف الى خارج ملعب أنفيلد. لن يلتزم العديد من الأشخاص بما نقوله ويبقون في منازلهم. سيذهب العديد منهم للاحتفال، ليست فكرة ناجحة”.

وأشارت بعض التقارير الى أنه هناك إمكانية لإقامة المباريات الـ92 المتبقية من الـ”بريمير ليغ” في ملاعب محايدة وأماكن محددة تتم الموافقة عليها من أجل الحد من تفشي من فيروس كورونا المستجد.

إلا أن أندرسون أعرب عن قلقه من أن يتحول أنفيلد إلى مكان يعج بالمشجعين خلال مباريات الفريق الأحمر حتى ولو كان يلعب في مكان آخر، وقال “حتى مع ذلك، أعتقد أن كثير من الجماهير ستتجه إلى ملعب أنفيلد للاحتفال، وأتفهم مخاوف الشرطة حيال ذلك، لذا هناك صعوبة بالنسبة لنا”.

وأردف “أعتقد أنه سيكون من الصعب جدا لرجال الشرطة أن يبقوا الناس بعيدين عن بعضهم البعض والحفاظ على التباعد الاجتماعي إذا ما أرادوا الاحتفال خارج أنفيلد. سيكون امرا هزليا”.

وأعرب بطل أوروبا في بيان عن “خيبته” من تعليقات أندرسون معتبرا أن ما من دلائل تدعم مزاعمه.

وجاء في البيان “في الأسابيع الأخيرة، لقد تواصلنا مع مجموعات مشجعينا الذين أبلغونا عزمهم احترام إجراءات التباعد الاجتماعي”.

فيما أكد أندرسون عن رغبته في إنهاء الموسم، معتبرا أن “أفضل ما يمكن القيام به هو إنهاء الدوري. الأمر لا يتعلق فقط بليفربول، من الواضح أنهم فازوا بالدوري، يستحقون ذلك ويجب أن يتوجوا ابطالا”.

وختم “الخلاصة هي ان اأامر يتعلق بصحة وسلامة وحياة الناس”.

أمل برتغالي

من ناحية ثانية، أعلن رئيس الحكومة البرتغالية أول من أمس الخميس أنه سيسمح للدوري المحلي لكرة القدم استئناف نشاطه خلف أبواب موصدة في أواخر أيار (مايو) الحالي، ضمن إطار خطة تخفيف إجراءات الاغلاق التام المفروض بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقال أنتونيو كوستا للصحافيين إن دوري الدرجة الأولى “بريميرا ليغا” ونهائي كأس البرتغال هما “الاستثناء الوحيد” للخطة التي ستبقي الرياضات الاحترافية الأخرى معلقة.

وأضاف كوستا أن استئناف الموسم المعلق منذ منتصف آذار (مارس)، مرتبط بموافقة السلطات الصحية على بروتوكول الدوري واختيار ملاعب تطابق معاييره.

مع تبقي عشر مراحل على نهاية الدوري، يتصدر بورتو الترتيب بفارق نقطة عن بنفيكا حامل اللقب، فيما يحتل براغا وسبورتينغ المركزين الثالث والرابع على التوالي على بعد 14 و18 نقطة من المتصدر.

ويلتقي بورتو مع بنفيكا في نهائي الكأس المتوقع إرجائه الى موعد جديد بعد أن تم تأجيله من موعده المحدد في 24 أيار (مايو).

وأدى تعليق الموسم الى تداعيات مالية قاسية على الدوري والأندية حيث ينوي أحد الرعاة الأساسيين للبطولة، مجموعة ألتيس للإعلام والاتصالات، تعليق مستحقاته لأندية الدرجتين الأولى والثانية.

كما أدى الوضع المالي الهش لنادي سبورتينغ إلى خفض رواتب لاعبيه بنسبة 40 في المئة ووضع غالبية موظفيه في البطالة الجزئية منذ منتصف نيسان (أبريل) الحالي.

البدء بالفحوصات في ألمانيا

إلى ذلك، أعلنت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم أول من أمس الخميس أن أنديتها باشرت بإجراء فحوصات فيروس “كوفيد-19” للاعبيها، ضمن إطار الاستعدادات لاستئناف الموسم في الشهر الحالي، فيما أوضح مصدر مقرب لوكالة فرانس برس أن نظيرتها الاسبانية تستعد لخطوة مماثلة.

ويعتبر فحص اللاعبين بفيروس كورونا المستجد الذي أسفر عن أكثر من ستة آلاف وفاة معلنة في ألمانيا حتى الساعة، عاملا أساسيا ضمن خطة استئناف المباريات خلف أبواب موصدة بوجه الجماهير.

وأكدت الرابطة لوكالة “سيد”، أحد فروع وكالة فرانس برس، أن إجراء الفحوصات قد بدأ في دوري الدرجتين الأولى والثانية في ظل آمال معقودة باستئناف المباريات في التاسع أو السادس عشر من أيار (مايو).

إلا أن الدوري لن يعاود نشاطه قبل الحصول على الضوء الأخضر من حكومة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

وسبق لوزير العمل الألماني أن وافق على خطة العودة شرط فحص كل لاعب مرتين قبل استئناف التدريبات الجماعية، بعد أن سبق وعاد اللاعبون إلى التمارين الفردية.

وسيخضع اللاعبون لإجراءات صحية ونظافة صارمة بما فيها الخضوع لفحص “كوفيد-19” كل بضعة أيام.

وستجتمع ميركل عبر تقنية الاتصال بالفيديو مع رؤساء المقاطعات الست عشرة، حيث سيُطرح موضوع البوندسليغا على الطاولة، إلا أن القرار النهائي سيتخذ الأسبوع المقبل.

وأشارت صحيفة “بيلد” المحلية الواسعة الانتشار إلى أن بايرن ميونيخ حامل اللقب في المواسم السبعة الأخيرة ومتصدر الترتيب بفارق أربع نقاط قبل تعليق الموسم في منتصف آذار (مارس) الفائت، من الأندية التي بدأت بإجراء الفحوصات أول من أمس. فيما يتوقع أن تبادر أندية أخرى إلى ذلك في الأيام المقبلة.

أما في اسبانيا، أفاد مصدر مقرب من الرابطة لوكالة فرانس برس أن “هذه الفحوصات يجب أن تبدأ الأسبوع المقبل”، حيث أن بروتوكول الدوري لاستئناف نشاطه يتضمن إجراء فحوصات “كوفيد-19” للاعبين وأعضاء الجهاز الفني.

وأشارت صحيفتا “ماركا” و”أس” المحليتان إلى أن الرابطة تنوي إجراء الفحوصات، على أن يسمح للاعبين بمعاودة التمارين الفردية بعد 48 ساعة بعد أن سمحت الحكومة الاسبانية للرياضيين المحترفين بممارسة التمارين الفردية بدءا من الرابع من أيار (مايو).

ويتضمن البروتوكول الذي اتفق عليه الاتحاد مع الرابطة في مطلع نيسان (أبريل) الحالي أربعة مراحل تصاعدية، بدءا من التمارين الفردية الى الجماعية وقد يتطلب “ما يقارب الشهر” وفق رئيس الرابطة خافيير تيباس.

وقال تيباس في حديث مع قناة “موفيستار” الثلاثاء “آمل أن نعاود اللعب في حزيران (يونيو). لدينا حتى 28 منه”. – (أ ف ب)