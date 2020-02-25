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أغويرو يعتمد على خبرة الأعوام الماضية لتجاوز ريال مدريد

منذ 38 دقيقة

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لندن – يثق الأرجنتيني سيرجيو أغويرو مهاجم مانشستر سيتي، أن خبرة الأعوام الماضية ستساعده في التغلب على ريال مدريد في المواجهة المقررة بين الفريقين الأربعاء ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال اللاعب الأرجنتيني في تصريحات للنادي: “أعتقد أن جميع هذه الأعوام قدمت لنا خبرة. يجب أن نتذكر أن السيتي لم يبدأ في المشاركة بهذه البطولة إلا في العام 2011 ، ولكننا الآن أحد المنافسين”.

وتابع: “في كل موسم اكتسبنا المزيد من الخبرة وتعلمنا أمورا جديدة،بالطبع سأكون سعيدا بالفوز هذا الموسم، وهو أمر سنحاول تحقيقه، ولكنه سيكون صعبا”.

وكانت أقصى مرحلة بلغها أجويرو في التشامبيونز ليج هي الدور نصف النهائي في العام 2016 حين أقصى ريال مدريد، فريق مانشستر سيتي من البطولة.

ويخوض ريال مدريد ومانشستر سيتي غدا الأربعاء مباراة ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال، وستكون هذه خامس مواجهة تجمع بينهما في البطولة الأوروبية العريقة. (إفي)

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