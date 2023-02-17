أفراد عائلة سورية نجوا من الزلزال في تركيا توفوا في حريق

توفي أفراد عائلة سورية مؤلفة من 7 أشخاص بينهم خمسة أطفال الجمعة، في حريق اندلع في منزل لجأوا إليه بوسط تركيا، بعدما نجوا من الزلزال الذي ضرب جنوبي البلاد، بحسب وسائل إعلام تركية.

وأكدت وكالة أنباء “دي اتش آي” أن العائلة فرت من منطقة نورداي المتضررة إلى حد كبير في محافظة غازي عنتاب (جنوب شرق) لتقيم مع أقاربها في ضواحي قونية.

واندلع الحريق نحو الساعة 3:00؛ بسبب موقد لتدفئة المنزل الصغير حيث تنام الأسرة.

وأظهرت لقطات نشرتها وكالة الأنباء، المنزل الذي أتت عليه النيران إلى حد كبير، وسط منطقة مغطاة بالثلوج.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول الحكومية أن الأشخاص السبعة الذين لقوا حتفهم هم زوجان وأطفالهما الخمسة الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و4 سنوات.

وأصيب 5 أشخاص آخرين من العائلة نفسها في الحريق.

وتستقبل تركيا 3.7 مليون لاجئ سوري فروا من الحرب التي عصفت ببلدهم منذ 2011، وفقًا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وتجاوزت حصيلة قتلى الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا بقوة 7.8 درجات في السادس من شباط/فبراير الحالي، 41 ألف قتيل، بحسب آخر حصيلة رسمية.