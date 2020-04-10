أفريقيا بحاجة إلى تخفيف الديون لمكافحة جائحة كوفيد- 19

نجوزي أوكونجو إيويالا وبراهيما كوليبالي*

واشنطن- بعد بداية بطيئة، تسارعت وتيرة انتشار فيروس كوفيد 19 في جميع أنحاء أفريقيا، مع تسجيل ما يزيد على 7000 حالة مؤكدة و 294 حالة وفاة في 45 دولة وإقليمين حتى السابع من نيسان (أبريل). ما لم تتلق القارة بشكل عاجل المزيد من المساعدة، سوف يستمر الفيروس في حصد المزيد من الأرواح بلا رحمة، مع عواقب صحية واقتصادية أكثر خطورة. لذلك، كخطوة أولى أساسية، ندعو إلى تخفيف عبء الديون على البلدان الأفريقية من أجل خلق الحيز المالي الذي تحتاجه الحكومات للاستجابة للوباء.

بعد كل شيء، تُعد مكافحة وباء كوفيد 19 أكثر تعقيدا في إفريقيا منها في أجزاء أخرى من العالم. لا تزال إمكانية الوصول إلى رعاية صحية جيدة عبر القارة محدودة، على الرغم من التقدم الذي أحرزته بعض البلدان في الآونة الأخيرة. لا يستطيع ثلث الأفارقة غسل أيديهم بانتظام لأنهم يفتقرون إلى المياه النظيفة. نقص التبريد لتخزين الأطعمة أو الأدوية القابلة للتلف يجعل من الصعب على معظم الأسر تنفيذ تدابير الحجر الصحي. أصبحت سبل عيش الملايين من العمال مُعرضة للخطر بسبب محدودية وصولهم إلى خدمات الاتصال واسعة النطاق أو العمل عن بعد أو فرص أخرى للحفاظ على الدخل الأساسي.

ومع ذلك، تستجيب الحكومات الأفريقية لوباء كوفيد 19 بشكل حاسم، بما في ذلك عن طريق فرض حالة الطوارئ، والتي تتطلب التباعد الجسدي، وفرض الحجر الصحي الإلزامي، وتقييد السفر والتجمعات العامة. من ناحية أخرى، تعمل شركات القطاع الخاص وجماعات المجتمع المدني والحركات الشعبية معا لمكافحة الوباء بأي طريقة ممكنة.

من جانبه، اعتمد الاتحاد الأفريقي، لضمان التفاعل وتقليل الازدواجية، إستراتيجية قارية مشتركة وأنشأ فرقة عمل لتنسيق جهود الدول الأعضاء والشركاء. كما أظهرت منظمة الصحة العالمية أيضا عزمها على مساعدة الحكومات الأفريقية. لكن التحدي الرئيسي يتمثل في توفر الموارد الضرورية.

تحتاج أفريقيا إلى دعم مالي أولي بقيمة 100 مليار دولار، حيث تسبب الانخفاض الحاد في أسعار السلع والتجارة والسياحة – نتيجة مباشرة للوباء – في استنفاد الإيرادات الحكومية بسرعة. وفي هذه الأثناء، أدى انسحاب المستثمرين من الأصول الخطرة إلى رفع تكلفة الاقتراض في الأسواق المالية، مما حد من الخيارات العملية لتعبئة الموارد اللازمة.

ليس من المستغرب إذن أن يبلغ متوسط حزمة الدعم المالي التي أعلنتها الحكومات الأفريقية حتى الآن 0.8 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي، أي عُشر المستوى في الاقتصادات المتقدمة. وبعد المدى القريب، قد ترتفع احتياجات التمويل الإضافية للقارة إلى 200 مليار دولار.

صحيح أن المؤسسات الدولية والإقليمية الأخرى تُضاعف جهودها لتكملة الجهود الوطنية. على سبيل المثال، أصدر بنك التنمية الأفريقي مؤخرًا سندات اجتماعية بقيمة 3 مليارات دولار لمكافحة “فيروس كوفيد 19” ، في حين أنشأ بنك الاستيراد والتصدير الأفريقي تسهيلات ائتمانية بقيمة 3 مليارات دولار.

علاوة على ذلك، دعت مجموعة العشرين مؤخرًا إلى استجابة جماعية منسقة لمساعدة أضعف البلدان في العالم، ووعدت بتقديم موارد فورية على أساس طوعي، وكلفت وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية بوضع خطة عمل فعالة. أعلنت المنظمات الدولية – بما في ذلك البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ووكالة الولايات المتحدة للتنمية الدولية، والصندوق العالمي، والتحالف العالمي للقاحات جافي – عن برامج لدعم البلدان النامية. ويوضح الاستيعاب العالي لهذه الخطط من قبل الحكومات الأفريقية نقص الموارد الذي تُواجهها.

وعلى الرغم من هذه الجهود، فإن العمل والدعم العالميين لأفريقيا حتى الآن لم يحققا أي تقدم ملحوظ. لذلك، نؤيد بقوة النداء العاجل الذي وجهه صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لتخفيف عبء الديون الثنائية للبلدان المنخفضة الدخل. علاوة على ذلك، نعتقد أنه يجب استكمال ذلك بمعاملة موازية فيما يتعلق بالديون الخاصة والتجارية، والتي تمثل اليوم نسبة كبيرة من الديون الخارجية للعديد من البلدان الأفريقية.

نظرا إلى أن الوقت عامل مهم للغاية، فإننا ندعو إلى تعليق جميع مدفوعات الديون الخارجية لمدة عامين، سواء الفوائد أو الديون الرئيسية. خلال هذا التعليق، يجب على مجموعة العشرين تكليف صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بإجراء تقييم شامل لقدرة تحمل الديون والنظر في إعادة هيكلة الديون في المستقبل، حسب الاقتضاء، للحفاظ على القدرة على تحمل الديون أو استعادتها.

كما يجب أن يمتد تخفيف عبء الديون إلى البلدان المتوسطة الدخل التي تعاني حاليًا من هروب رؤوس الأموال وأعباء الديون التي لا يمكن تحملها. يجب أن تتجاوز تقييمات القدرة على تحمل الديون في هذه الاقتصادات نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي وأن تأخذ أيضًا في الاعتبار نسبة مدفوعات خدمة الديون إلى الإيرادات الحكومية. تنفق العديد من البلدان المتوسطة الدخل حاليًا 20 ٪ أو أكثر من إيراداتها على خدمة الديون، مما يحول دون الاستفادة من نفقات الصحة والتعليم والبنية التحتية التي تشتد الحاجة إليها.

مع الاستفادة من التخفيف الفوري للديون، يجب على الحكومات الأفريقية التركيز على حماية السكان الضعفاء وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي. وعلى غرار الحكومات في أماكن أخرى، يجب عليها أيضًا دعم القطاع الخاص، لاسيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم. وهذا يشمل دفع متأخرات هذه الشركات، وضمان الحد الأدنى من التغيير في تدفق الائتمان، من أجل تجنب أزمة مصرفية واقتصادية أعمق وأطول.

ستساعد مثل هذه التدابير في الحفاظ على الوظائف. بدونها، قد تواجه أفريقيا كارثة بشرية واقتصادية غير مسبوقة يمكن أن تتحول إلى عدم استقرار سياسي واجتماعي أكثر تكلفة.

لقد كشف وباء كوفيد 19 عن مدى الترابط بيننا، مذكّرًا بمدى ترابط مصائر جميع الدول. إن النظام الصحي العالمي قوي مثل أضعف حلقاته: فالنجاح في مكافحة الوباء في أي بلد سيكون قصير الأجل حتى تنجح جميع البلدان.

لذلك، وبصرف النظر عن الاستجابات الفورية، يسلط الوباء وتداعياته الاقتصادية الضوء على الجهود طويلة المدى اللازمة لتعزيز النظم الصحية في أفريقيا، وتنويع اقتصاداتها، وتوسيع مصادر الدخل المحلية. إن تحقيق هذه الأهداف ليس في مصلحة القارة فحسب، بل في مصلحة العالم بأسره.

تم التوقيع على هذا التعليق من قبل مجلس العلاقات الخارجية. دونالد كابروكا، الرئيس السابق لبنك التنمية الأفريقي ورئيس مجلس إدارة الصندوق العالمي؛ فيرا سونغوي، الأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا وكبيرة زملاء غير مقيمة في مبادرة النمو في أفريقيا بمعهد بروكينغز؛ ستريف ماسييوا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Econet Global؛ لويز موشيكيوابو، الأمينة العامة لمنظمة الفرنكوفونية العالمية؛ وكريستينا دوارتي، وزيرة المالية السابقة في كابو فيردي.