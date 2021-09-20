أفضلية تاريخية نسبية للأندية الكويتية على الأردنية بالكأس الآسيوية

أيمن أبو حجلة
عمان – تنتظر السلط مواجهة تاريخية أمام مضيفه الكويت الكويتي مساء اليوم، في نصف نهائي المنطقة الغربية من بطولة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، حيث يتطلع “الرهيب”، لرفع رصيد انتصارات الأندية الأردنية على الأندية الكويتية في المسابقة الآسيوية الثانية من حيث الأهمية، والتأهل إلى نهائي الغرب لملاقاة الفائز من المواجهة الثانية بين المحرق البحريني والعهد اللبناني.
وغالبا ما تتسم مباريات الأندية الأردنية والكويتية على صعيد كأس الاتحاد الآسيوي، بالإثارة والندية، ويأمل الشارع الرياضي المحلي، ألا تشذ مواجهة السلط والكويت عن هذه القاعدة، رغم فارق الخبرة الكبير الذي يفصل الطرفين.
وفي وقت يشارك فيه السلط للمرة الأولى في كأس الاتحاد الآسيوي، يحمل الكويت الرقم القياسي لعدد مرات الفوز باللقب، مناصفة مع القوة الجوية العراقي، برصيد 3 ألقاب لكل منهما، علما بأن الفيصلي يأتي في المركز الثالث برصيد لقبين.
وفيما يلي مجموعة من الحقائق والأرقام من وحي المواجهات الأردنية والكويتية:
- تتفوق الأندية الكويتية من حيث عدد مرات الفوز باللقب، برصيد 4 ألقاب (الكويت الأعوام 2009 و2012 و2013، والقادسية العام 2014)، مقابل 3 ألقاب للأندية الأردنية عن طريق الفيصلي (2005 و2006) وشباب الأردن (2007).
- تحمل المواجهة المقبلة الرقم 22 على صعيد المواجهات الأردنية الكويتية في كأس الاتحاد المسابقة، وتتفوق الأندية الكويتية برصيد 8 انتصارات، مقابل 7 انتصارات للأندية الأردنية و6 تعادلات.
- من ناحيته، لعب فريق الكويت 9 مباريات في كأس الاتحاد الآسيوي أمام فرق أردنية، فاز في 3 منها مقابل 4 هزائم وتعادلين.
- من بين المباريات الـ21 التي أقيمت بين أندية البلدين في كأس الاتحاد الآسيوي، استضاف الأردن 11 مباراة مقابل 10 في الكويت.
- لعبت 6 فرق أردنية أمام فرق كويتية في كأس الاتحاد الآسيوي هي الفيصلي والوحدات وشباب الأردن والجزيرة والرمثا وذات راس، فيما خاضت 4 فرق كويتية مباريات أمام فرق أردنية هي القادسية والكويت وكاظمة والنصر.
- أكبر فوز لفريق أردني على فريق كويتي في كأس الاتحاد الآسيوي، جاء الثالث عشر من نيسان (ابريل) العام 2011، عن طريق الوحدات الذي تغلب خارج أرضه على الكويت بنتيجة 3-1.
- أقسى خسارة لفريق أردني أمام فريق كويتي في كأس الاتحاد الآسيوي، جاءت على يد القادسية الذي هزم ضيفه ذات راس 4-0 في الثالث عشر من أيار (مايو) العام 2014، ضمن الدور ثمن النهائي.
- أول مواجهة بين الطرفين في كأس الاتحاد الآسيوي أقيمت العاشر من آذار (مارس) العام 2009، حيث تعادل الوحدات مع الكويت 1-1 في دور المجموعات.
- آخر مواجهة بين الطرفين في المسابقة، حدثت في 21 أيار (مايو) من العام الحالي، حيث فاز الكويت على الفيصلي 1-0 في دور المجموعات.
- سجلت الأندية الكويتية في المباريات الـ21 السابقة 26 هدفا، مقابل 20 هدفا للأندية الأردنية.
- سجلت الأندية الكويتية في المباريات الـ21 السابقة 13 هدفا في الشوط الأول، مقابل 12 هدفا في الشوط الثاني، وهدف واحد بعد التمديد شوطين إضافيين.
- سجلت الأندية الأردنية في المباريات الـ21 السابقة 5 أهداف في الشوط الأول، مقابل 13 هدفا في الشوط الثاني، وهدفين بعد التمديد شوطين إضافيين.
- يعتبر مهاجم القادسية بدر المطوع، هداف المواجهات الأردنية – الكويتية في كأس الاتحاد الآسيوي، برصيد 4 أهداف، مقابل 3 لزميله مساعد ندا، و3 أيضا لمهاجم الفيصلي السابق عبد الهادي المحارمة.
- أهداف الفرق الكويتية أمام الفرق الأردنية في كأس الاتحاد الآسيوي، حملت توقيع 11 لاعبا كويتيا، 3 لاعبين سوريين، 3 لاعبين تونسيين، لاعب واحد من البرازيل وساحل العاج.
- أهداف الفرق الأردنية أمام الفرق الكويتية في كأس الاتحاد الآسيوي، حملت توقيع 10 لاعبين أردنيين، ولاعب واحد من لبنان والكونغو والبرازيل وساحل العاج.
- هناك مباراة واحدة انتهت بركلات الترجيح، وجمعت كاظمة وشباب الأردن في الحادي عشر من أيار (مايو) العام 2010، ضمن الدور ثمن النهائي، وفاز الفريق الكويتي 6-5، بعد انتهاء زمن المباراة بالتعادل 1-1، وحينها أهدر وسيم البزور ركلة ترجيحية لشباب الأردن.
- التقت الأندية الأردنية مع الكويتية في 7 مباريات قارية خارج بطولة كأس الاتحاد الآسيوي، 4 منها في بطولة الأندية الآسيوية أبطال الكأس، و3 ضمن الأدوار التمهيدية لمسابقة دوري أبطال آسيا، وفازت الأندية الأردنية في مباراة واحدة فقط من هذه المباريات، مقابل 4 هزائم وتعادلين.
- في المجمل، هناك 28 مباراة رسمية جمعت الأندية الأردنية والكويتية على الصعيد الآسيوي، فاز الكويتيون في 12 منها، مقابل 8 هزائم و8 تعادلات.
- أما على صعيد البطولات العربية، أقيمت 15 مباراة بين فرق أردنية وكويتية، حملت في طياتها 5 انتصارات أردنية، مقابل 6 انتصارات كويتية و4 تعادلات.
- أول مباراة تنافسية جمعت فريقا أردنيا مع فريق كويتي على صعيدا البطولات العربية، أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة يوم السادس والعشرين من كانون الثاني (يناير) العام 1993، ضمن منافسات بطولة الأندية العربية أبطال الكأس، وتعادل فيها الفيصلي مع السالمية 1-1.
- غابت الأندية الكويتية عن 3 نسخ من بطولة كأس الاتحاد الآسيوي (2016 و2017 و2018)، بسبب إيقاف الاتحاد الكويتي من قبل الاتحاد الدولي (فيفا).
المباريات الأردنية – الكويتية
في البطولة
- 10-3-2009: تعادل الوحدات مع ضيفه الكويت 1-1 في دور المجموعات، سجل للوحدات عمر ذيب (68) وللكويت فرج لهيب (18).
- 19-5-2009: فاز الكويت على ضيفه الوحدات 1-0 في دور المجموعات، سجل للكويت، السوري جهاد الحسين (45 من ركلة جزاء).
- 11-5-2010: فاز كاظمة على ضيفه شباب الأردن بركلات الترجيح 6-5 بعد التعادل 1-1، ضمن الدور ثمن النهائي، سجل لكاظمة يوسف ناصر (68) ولشباب الأردن، الكونغولي أولريتش كابولونجو (45+1).
- 12-4-2011: فاز الفيصلي على ضيفه النصر 2-1 في دور المجموعات، سجل للفيصلي عبدالله العطار (16) وعبد الهادي المحارمة (21)، وللنصر، السوري محمد الزينو (90+1).
- 13-4-2011: فاز الوحدات على مضيفه الكويت 1-3 في دور المجموعات، سجل للوحدات عامر أبو حويطي (29) ومحمود شلباية (44 و80)، وللكويت علي الكندري (27).
- 26-4-2011: فاز الوحدات على ضيفه الكويت 1-0 في دور المجموعات، سجل للوحدات رأفت علي (46).
- 27-4-2011: فاز الفيصلي على مضيفه النصر 1-0 في دور المجموعات، سجل للفيصلي عبد الهادي المحارمة (60).
- 3-4-2012: فاز الفيصلي على مضيفه القادسية 2-1 في دور المجموعات، سجل للفيصلي عبد الهادي المحارمة (53) وأحمد هايل (73)، وللقادسية ابراهيما كيتا من ساحل العاج (14).
- 11-4-2012: تعادل الفيصلي مع ضيفه القادسية 1-1 في دور المجموعات، سجل للفيصلي أحمد هايل (73) وللقادسية بدر المطوع (73 من ركلة جزاء).
- 23-5-2012: فاز الوحدات على ضيفه كاظمة 2-1 بعد التمديد شوطين إضافيين (2-1) في الدور ثمن النهائي، سجل للوحدات أحمد عبد الحليم (95) وعامر أبو حويطي (102)، ولكاظمة يوسف ناصر (120+1 من ركلة جزاء).
- 18-9-2012: تعادل الوحدات مع مضيفه الكويت 0-0 في ذهاب ربع النهائي.
- 25-9-2012: فاز الكويت على مضيفه الوحدات 3-0 في إياب ربع النهائي، سجل للكويت التونسي عصام جمعة (20) والتونسي شادي الهمامي (60) والبرازيلي روجيرينيو (70).
- 13-3-2013: فاز القادسية على مضيفه الرمثا 3-0 في دور المجموعات، سجل للقادسية مساعد ندا (2) وصالح الشيخ (29) وبدر المطوع (78).
- 30-4-2013: تعادل الرمثا مع مضيفه القادسية 2-2 في دور المجموعات، سجل للرمثا جان بول أمانجوا من ساحل العاج (61) واللبناني محمد قصاص (82)، وسجل للقادسية بدر المطوع (29) ونواف المطيري (34).
- 2-10-2013: فاز القادسية على ضيفه الفيصلي 2-1 في ذهاب نصف النهائي، سجل للقادسية خالد القحطاني (38) مساعد ندا (77)، وللفيصلي، البرازيلي رودريجو دي سوزا (82).
- 22-10-2013: فاز القادسية على مضيفه الفيصلي 1-0 في إياب نصف النهائي، سجل للقادسية صالح الشيخ (77).
- 13-5-2014: فاز القادسية على ضيفه ذات راس 4-0 في الدور ثمن النهائي، سجل للقادسية، السوري عمر السومة (7) وسيف الحشان (14) ومساعد ندا (39) وبدر المطوع (74).
- 26-5-2015: فاز القادسية على مضيفه الوحدات 1-0 في الدور ثمن النهائي، سجل للقادسية فهد الأنصاري (76).
- 11-3-2019: فاز الجزيرة على ضيفه الكويت 1-0 في دور المجموعات، سجل للجزيرة محمود زعترة (59).
- 14-5-2019: فاز الجزيرة على مضيفه الكويت 2-1 في دور المجموعات، سجل للجزيرة محمود زعترة (74) وأحمد سمير (90 من ركلة جزاء)، وللكويت فهد الهاجري (70).
- 21-5-2021: فاز الكويت على مضيفه الفيصلي 1-0 في دور المجموعات، سجل للكويت، التونسي أحمد عكايشي (47).