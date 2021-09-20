أفضلية تاريخية نسبية للأندية الكويتية على الأردنية بالكأس الآسيوية

أيمن أبو حجلة

عمان – تنتظر السلط مواجهة تاريخية أمام مضيفه الكويت الكويتي مساء اليوم، في نصف نهائي المنطقة الغربية من بطولة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، حيث يتطلع “الرهيب”، لرفع رصيد انتصارات الأندية الأردنية على الأندية الكويتية في المسابقة الآسيوية الثانية من حيث الأهمية، والتأهل إلى نهائي الغرب لملاقاة الفائز من المواجهة الثانية بين المحرق البحريني والعهد اللبناني.

وغالبا ما تتسم مباريات الأندية الأردنية والكويتية على صعيد كأس الاتحاد الآسيوي، بالإثارة والندية، ويأمل الشارع الرياضي المحلي، ألا تشذ مواجهة السلط والكويت عن هذه القاعدة، رغم فارق الخبرة الكبير الذي يفصل الطرفين.

وفي وقت يشارك فيه السلط للمرة الأولى في كأس الاتحاد الآسيوي، يحمل الكويت الرقم القياسي لعدد مرات الفوز باللقب، مناصفة مع القوة الجوية العراقي، برصيد 3 ألقاب لكل منهما، علما بأن الفيصلي يأتي في المركز الثالث برصيد لقبين.

وفيما يلي مجموعة من الحقائق والأرقام من وحي المواجهات الأردنية والكويتية: