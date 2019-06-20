أفضل أطعمة نباتية لتنزيل الوزن

حجم الوجبات ليس العنصر الوحيد لضبط الوزن، وإنما اختيار نوعية الطعام، ومدى النشاط البدني. ويعتبر الطعام النباتي أحد الأدوات الفعّالة للتخسيس، لكن ليس كل الأطعمة النباتية مثل بعضها من حيث كمية السعرات والدهون، أو من حيث احتوائها على عناصر تزيد التمثيل الغذائي. إليك أكثر أطعمة نباتية تساعد على إنقاص الوزن وإزالة دهون الجسم:

* يحتوي الثوم على عنصرين يزيدان حرق السعرات الحرارية، إلى جانب أنه يساعد على ضبط نسبة الكولسترول بالدم.

* يمتاز اللوز بأنه يوفر درجة عالية من الشبع ويمد الجسم بسعرات حرارية أقل من غيره من المكسرات، كما أنه يحتوي على عنصر يزيد حرق الدهون، وفيتامينات “أ” و”د” و”ب12″.

* وفقاً لدورية “أبيتايت” كل فواكه عائلة التوت، ومنها الفراولة (الفريز) تقلل التهابات الجسم التي تحدث نتيجة البدانة، ويساعد على خفض الكولسترول والوزن.

* الموز أيضاً وسيلة جيدة للتخسيس، لأنه غني بالبوتاسيوم الذي يقلل احتباس الماء، والألياف والمعادن التي تمنح الإحساس بالشبع. وتنصح بعض التوصيات الغذائية بتناول حبتين من الموز يومياً لضبط الوزن.

* بذور الكتّان من أغنى الأطعمة النباتي بالألياف، ويُنصح بها لتقليل انتفاخ البطن وتعزيز الإحساس بالشبع.

* تفيد دراسة نُشرت في دورية “نيوتريشن” بأن القرنبيط من الأطعمة المفيد للأمعاء والتي تعزّز نمو البكتريا الصديقة في هذا الجزء الحيوي من الجهاز الهضمي، وأنه يقلّل الإحساس بالجوع.

* الأفوكادو من الأطعمة النباتية التي يُنصح بتناولها للتخسيس خاصة إذا كانت هناك مخاطر ترتبط بمرض السكري أو ارتفاع الكولسترول.-(24ae)