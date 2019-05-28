أفضل قبولات الجامعات لطلاب أكاديمية عمّان

استطاعت أكاديمية عمّان على مدار السنين أن تحقّق أحلام طلابها في الانضمام لأرقى الجامعات العالمية، وتعمل الأكاديمية على تطوير طلابها ومهارتهم وتوجيههم إلى أفضل التخصصات وأفضل الجامعات التي تتوافق مع مهاراتهم وشخصيّاتهم.

جاءت القبولات للجامعات لهذا العام 2018-2019 محقّقة للآمال المرجوّة من طلبة الأكاديمية الأعزاء؛ فقد تمّ قبولهم في عدّة جامعات عالمية، وهذا أتاح لهم فرصًا متعدّدة لاختيار الأفضل لهم.